Bentley покажет публике свой старый автомобиль, который реставрировали целых восемь лет
Источник:MotorAuthority
Компания Bentley завершила восьмилетнюю реставрацию своего первого автомобиля серии T, который десятилетиями был непригодным к использованию и, вероятно, ржавел где-то на свалке. Теперь она наконец-то готова показать его людям.
Что мы знаем об этой машине
Серия T была выпущена в 1965 году и была схожа с Rolls-Royce Silver Shadow. На то время бренд Rolls-Royce принадлежал Bentley, а потому T-Series и Silver Shadow выглядели практически идентично, за исключением решетки радиатора и украшений на капоте, характерных для каждой марки.
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Обе модели олицетворяли переход к унифицированной конструкции кузова для обеих марок. Первый автомобиль серии T, с номером шасси SBH1001, изначально использовался как автомобиль для прессы, а затем, несколько десятилетий назад, был припаркован на складе. Когда Bentley нашла его, автомобиль не работал, а весь его салон отсутствовал.
Весь салон машины был почему-то снят / Фото Bentley
Весь салон машины был почему-то снят / Фото Bentley
Весь салон машины был почему-то снят / Фото Bentley
Реставрация началась в конце 2016 года, когда группа учеников Bentley начала снимать обшивку и восстанавливать кузов. Реставрационные работы были приостановлены на некоторое время, но несколько лет назад их восстановили с помощью эксперта-реставратора Bentley P&A Wood, который помогал в этом процессе.
- По словам представителей Bentley, 6,2-литровый двигатель V8 был в хорошем состоянии и нуждался лишь в тщательном техническом обслуживании, прежде чем его можно было запустить снова.
- Трансмиссия (гидромеханическая, разработанная General Motors) также нуждалась в незначительном ремонте.
- Гидравлическая самовыравнивающаяся подвеска, которая использовала технологию, лицензированную у Citroën, нуждалась в большей работе. Компания Bentley сообщила, что система была капитально отремонтирована и заменены все гидравлические шланги.
Bentley T-Series 1965 года в процессе ремонта / Фото Bentley
Bentley T-Series 1965 года в процессе ремонта / Фото Bentley
Bentley T-Series 1965 года в процессе ремонта / Фото Bentley
Bentley T-Series 1965 года в процессе ремонта / Фото Bentley
Поскольку многие необходимые детали для автомобиля, особенно в случае с отсутствующим интерьером, не были легкодоступными, команда нашла другой автомобиль T-Series, который заканчивал свой жизненный цикл. Каждая деталь была тщательно проверена, вплоть до использования пряжек ремней безопасности с логотипами Rolls-Royce.
Теперь автомобиль станет частью коллекции наследия Bentley в штаб-квартире автопроизводителя в британском городе Крю.
Отремонтированный Bentley T-Series 1965 года / Фото Bentley
Всего было построено 1 868 экземпляров первого поколения T-Series, большинство из которых были седанами. В 1966 году было представлено купе, а годом позже - кабриолет, но общий объем производства этих двух кузовов составил лишь 41 штуку. Второе поколение, получившее название T2, появилось в 1977 году и производилось до 1980 года.
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