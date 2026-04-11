Одна из стран впервые в мире запустила бесплатный мобильный интернет для всех

Южная Корея станет первой страной в мире, которая гарантирует всем мобильным абонентам бесплатный доступ к интернету даже после исчерпания тарифного трафика. Речь идет о базовой скорости 400 килобит в секунду которая позволит оставаться онлайн в любой ситуации.

Власти объясняют решение стремлением сделать доступ к сети базовым цифровым правом. Об этом сообщает The Korea Herald со ссылкой на правительственный пресс-релиз.

Что известно о бесплатном интернете для всех?

В Южной Корее вводят новую систему мобильной связи, которая гарантирует всем пользователям бесплатный доступ к интернету после использования основного пакета данных. Инициатива делает страну первой в мире с подобной моделью цифрового доступа для всех абонентов.

Министерство науки и информационно-коммуникационных технологий Южной Кореи достигло договоренности с тремя крупнейшими мобильными операторами страны – SK Telecom, KT и LG Uplus – по внедрению базового интернет-доступа для всех пользователей.

После исчерпания оплаченных гигабайтов или при отсутствии средств на счету абоненты автоматически будут получать доступ к сети со скоростью 400 килобит в секунду. Такой уровень скорости не позволяет комфортно просматривать видео или пользоваться "тяжелыми" вебсервисами, однако является достаточным для работы мессенджеров, навигационных приложений и базовых онлайн-сервисов.

Правительство Южной Кореи объясняет решение тем, что доступ к интернету сегодня фактически является базовой необходимостью для повседневной жизни. В министерстве отмечают, что в условиях развития цифровых технологий и искусственного интеллекта важно обеспечить гражданам минимальный уровень подключения к сети в любой момент.

По замыслу инициаторов, нововведение должно предотвратить ситуации полного "информационного блэкаута", когда пользователь остается без связи после исчерпания тарифа. Власти считают, что это повысит цифровую доступность и социальное равенство среди населения.

В то же время новая система может стать одним из первых шагов к переосмыслению мобильного интернета как базовой инфраструктурной услуги, подобной водоснабжению или электроэнергии.

Тем временем в России блокируют интернет