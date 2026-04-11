Одна из стран впервые в мире запустила бесплатный мобильный интернет для всех
- Южная Корея станет первой страной, которая обеспечит бесплатный интернет для всех мобильных абонентов после исчерпания тарифного трафика, со скоростью 400 килобит в секунду.
- Правительство заключило соглашение с тремя крупнейшими операторами для внедрения этой системы, которая повысит цифровую доступность и социальное равенство.
Южная Корея станет первой страной в мире, которая гарантирует всем мобильным абонентам бесплатный доступ к интернету даже после исчерпания тарифного трафика. Речь идет о базовой скорости 400 килобит в секунду которая позволит оставаться онлайн в любой ситуации.
Власти объясняют решение стремлением сделать доступ к сети базовым цифровым правом. Об этом сообщает The Korea Herald со ссылкой на правительственный пресс-релиз.
Что известно о бесплатном интернете для всех?
В Южной Корее вводят новую систему мобильной связи, которая гарантирует всем пользователям бесплатный доступ к интернету после использования основного пакета данных. Инициатива делает страну первой в мире с подобной моделью цифрового доступа для всех абонентов.
Министерство науки и информационно-коммуникационных технологий Южной Кореи достигло договоренности с тремя крупнейшими мобильными операторами страны – SK Telecom, KT и LG Uplus – по внедрению базового интернет-доступа для всех пользователей.
После исчерпания оплаченных гигабайтов или при отсутствии средств на счету абоненты автоматически будут получать доступ к сети со скоростью 400 килобит в секунду. Такой уровень скорости не позволяет комфортно просматривать видео или пользоваться "тяжелыми" вебсервисами, однако является достаточным для работы мессенджеров, навигационных приложений и базовых онлайн-сервисов.
Правительство Южной Кореи объясняет решение тем, что доступ к интернету сегодня фактически является базовой необходимостью для повседневной жизни. В министерстве отмечают, что в условиях развития цифровых технологий и искусственного интеллекта важно обеспечить гражданам минимальный уровень подключения к сети в любой момент.
По замыслу инициаторов, нововведение должно предотвратить ситуации полного "информационного блэкаута", когда пользователь остается без связи после исчерпания тарифа. Власти считают, что это повысит цифровую доступность и социальное равенство среди населения.
В то же время новая система может стать одним из первых шагов к переосмыслению мобильного интернета как базовой инфраструктурной услуги, подобной водоснабжению или электроэнергии.
Тем временем в России блокируют интернет
В России блокировка интернета, в частности ограничение доступа к отдельным сервисам и мессенджерам, вызвало неожиданную общественную реакцию и первые акции протеста в Москве. Российские власти объясняют такие шаги необходимостью "защиты от атак дронов", однако фактически это приводит к росту внутреннего недовольства.
По словам главы Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергея Кузана, подобные ограничения могут лишь усилить протестные настроения в российском обществе. Он отмечает, что выход людей на улицы свидетельствует о накоплении социального напряжения и постепенное формирование запроса на изменения.
Эксперт предполагает, что в дальнейшем количество таких акций может увеличиваться, хотя часть из них не будет попадать в публичное пространство из-за цензуры. В то же время, по его словам, Кремль пытается контролировать информационное поле, чтобы предотвратить масштабирование протестов. Блокировка интернета особенно влияет на молодое поколение и бизнес-среду, которые больше всего зависят от цифровых сервисов. На этом фоне в обществе усиливается раздражение и недоверие к власти.