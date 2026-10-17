Бесплатный VPN – это самый большой подарок мошенникам, который вы им делаете

Бесплатный VPN кажется простым способом защитить себя в сети и изменить виртуальное местоположение. Однако за выгодным предложением часто скрывается плата, которую пользователи не замечают сразу.

Почему бесплатные VPN опасны?

Большинство бесплатных VPN-сервисов принадлежат малоизвестным компаниям без репутации, у которых нет никакого стимула заботиться о безопасности пользователей. Мошенники сознательно рассчитывают, что люди нажмут кнопку "Скачать" и сами предоставят приложению доступ к своей цифровой жизни, пишет 24 Канал.

Заманивать бесплатным софтом – один из старейших приемов мошенников. На торрент-сайтах полно кнопок загрузки, которые подсовывают вредоносные файлы, но даже правильная кнопка не гарантирует полной безопасности, ведь некоторые сайты добавляют в бесплатные файлы вредоносные программы, рекламное ПО и трекеры. Бесплатные мобильные VPN работают по той же схеме, но маскируются под вполне легальные страницы в магазинах приложений.

Поддельные VPN существуют и для компьютеров, однако мобильные версии значительно выгоднее для мошенников. Разработчикам не нужны ни сайт, ни рекламные кампании: достаточно попасть на верхние позиции по запросу "бесплатный VPN" в магазине приложений, и поток потенциальных жертв обеспечен. Пользователи полагают, что Apple и Google тщательно проверяют каждое приложение, но вредоносные программы ежедневно обходят эту защиту.

Исследования показывают печальные результаты

Расследование Proton 2026 года показало, что 85% бесплатных VPN в Google Play содержат скрытые трекеры. Подобные угрозы ранее описывали Zimperium и VPNMentor. Риск возрастает, поскольку примерно треть всех пользователей VPN выбирает бесплатные сервисы.

Как мошенники используют ваш телефон?

Самое опасное в том, что вредоносному мобильному VPN не требуется классическое вредоносное ПО. Мошенники просто злоупотребляют стандартными разрешениями приложения: незаметно записывают местоположение, следят за активностью на экране, собирают контакты и получают доступ к камере или микрофону. Запросы на разрешения легко пропустить, не читая, а многие приложения вообще не запускаются без полного доступа, поэтому пользователи сами отдают ключи от своей цифровой жизни.

Легальные VPN работают по строгой модели "без логов" и часто нанимают независимые компании, чтобы те проверили код и подтвердили заявления о конфиденциальности. Бесплатные мобильные VPN не проходят такие аудиты, потому что это дорого.

Например, AvoVPN и Enlarge VPN не проходили никаких проверок безопасности, поэтому пользователям остается просто верить, что эти сервисы не продадут огромный массив данных, к которому у них есть доступ. Без независимого подтверждения нет никаких доказательств уважения к конфиденциальности, зато высока вероятность того, что приложение собирает, хранит и продает ваш трафик брокерам данных.

Какие последствия могут ожидать пользователя?

Последствия выходят далеко за пределы таргетированной рекламы. В лучшем случае утечка данных приведет к бесконечным спам-звонкам, фишинговым письмам и нежелательной почте. В худшем – к краже личных данных, взлому аккаунтов, хищению денег или взлому устройства. Показательный пример – HolaVPN, который был пойман на том, что без ведома бесплатных пользователей подключал их к масштабной ботнет-сети.

Существуют ли безопасные бесплатные VPN?

Так, но с ограничениями. Несколько известных компаний в сфере кибербезопасности предлагают легальные бесплатные тарифы, однако они всегда сопряжены с компромиссами: лимитами трафика, ограниченной скоростью или небольшим количеством доступных локаций. Сервис, что обещает неограниченную защиту без какой-либо платы, почти наверняка обманывает.

Не стоит верить громким обещаниям. Выбирайте проверенных провайдеров, которые действительно соблюдают свои заявления о конфиденциальности.