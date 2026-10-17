У чому небезпека безплатних VPN?

Більшість безкоштовних VPN-сервісів належать маловідомим компаніям без репутації, які не мають жодного стимулу дбати про безпеку користувачів. Шахраї свідомо розраховують, що люди натиснуть кнопку "Завантажити" і самі нададуть застосунку доступ до свого цифрового життя, пише 24 Канал.

Заманювати безкоштовним софтом – один із найстаріших прийомів шахраїв. На торрент-сайтах повно кнопок завантаження, які підсувають шкідливі файли, але навіть правильна кнопка не гарантує безпеки, адже деякі сайти додають до безплатних файлів шкідливі програми, рекламне ПЗ і трекери. Безкоштовні мобільні VPN працюють за тією ж схемою, але маскуються під цілком легальні сторінки в магазинах застосунків.

Фальшиві VPN існують і для комп'ютерів, проте мобільні версії значно вигідніші для шахраїв. Розробникам не потрібні ні сайт, ні рекламні кампанії: достатньо потрапити на вищі позиції за запитом "безкоштовний VPN" у магазині застосунків, і потік потенційних жертв забезпечений. Користувачі вважають, що Apple і Google ретельно перевіряють кожен застосунок, але шкідливі програми щодня проскакують повз цей захист.

Дослідження показують сумні результати

Розслідування Proton 2026 року показало, що 85% безкоштовних VPN у Google Play містять приховані трекери. Схожі загрози раніше описали Zimperium і VPNMentor. Ризик зростає, бо приблизно третина всіх користувачів VPN обирає безплатні сервіси.

Як шахраї використовують ваш телефон?

Найнебезпечніше те, що шкідливому мобільному VPN не потрібне класичне зловмисне ПЗ. Шахраї просто зловживають стандартними дозволами застосунку: непомітно записують місцеперебування, стежать за активністю на екрані, збирають контакти та отримують доступ до камери чи мікрофона. Запити на дозволи легко пропустити, не читаючи, а багато застосунків взагалі не запускаються без повного доступу, тож користувачі самі віддають ключі від свого цифрового життя.

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Легальні VPN працюють за суворою моделлю "без логів" і часто наймають незалежні компанії, щоб ті перевірили код і підтвердили заяви про приватність. Безкоштовні мобільні VPN не проходять такі аудити, бо це дорого.

Наприклад, AvoVPN і Enlarge VPN не проходили жодних перевірок безпеки, тож користувачам лишається просто вірити, що ці сервіси не продадуть величезний масив даних, до якого мають доступ. Без незалежного підтвердження немає жодних доказів поваги до приватності, зате висока ймовірність, що застосунок збирає, зберігає та продає ваш трафік брокерам даних.

Які наслідки можуть чекати на користувача?

Наслідки виходять далеко за межі таргетованої реклами. У кращому разі витік даних призведе до нескінченних спам-дзвінків, фішингових листів і небажаної пошти. У гіршому – до крадіжки особистих даних, захоплення акаунтів, викрадення грошей або зламаного пристрою. Показовий приклад – HolaVPN, який упіймали на тому, що він без відома безкоштовних користувачів долучав їх до масштабної ботнет-мережі.

Чи існують безпечні безплатні VPN?

Так, але з обмеженнями. Кілька відомих компаній із кібербезпеки пропонують легальні безкоштовні тарифи, проте вони завжди мають компроміси: ліміти трафіку, обмежену швидкість або мало доступних локацій. Сервіс, що обіцяє необмежений захист без жодної плати, майже напевно обманює.

Не варто вірити гучним обіцянкам. Обирайте перевірених провайдерів, які справді дотримуються своїх заяв про приватність.