Windows получила функцию беспроводного доступа к смартфону прямо с компьютера

Microsoft расширила возможности управления файлами между устройствами Android и ПК, добавив беспроводной доступ через Проводник файлов Windows. Новая функция, появившаяся в последних подборках Windows 11 Preview, позволяет пользователям подключаться и передавать файлы на свои телефоны Android непосредственно из окна Windows Share.

Это будет очень полезной функцией для тех, кто часто обменивается файлами между телефоном и компьютером. Традиционный для этого применяли облачный сервис, мессенджер или в крайнем случае USB.

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Microsoft решила реализовать более простой способ обмена данными между устройствами, некий аналог Air Drop. Это обновление расширяет функциональность программы "Связь с Windows", позволяя пользователям легко обмениваться содержимым со своего компьютера на устройстве Android без необходимости физического подключения.

Функция беспроводной связи включена в сборники Windows 11 Preview 22621.4112 и 22631.4112. Компания начала тестировать ее еще раньше, но теперь она впервые стала доступна широкой аудитории за пределами бета-тестеров.

Как это работает?

Чтобы использовать эту функцию, пользователи должны подключить устройство Android к компьютеру с Windows с помощью программы "Связь с Windows" на телефоне и приложения "Связь с телефоном" на компьютере.

После настройки устройство Android появляется как объект прямого доступа в таблице общего доступа Android, что упрощает передачу файлов.

Обновление только начинает поступать пользователям, Microsoft отмечает, что это будет постепенный процесс, потому не все смогут увидеть новую функцию сразу.

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Перед использованием функции убедитесь, что и приложение Link to Windows на устройстве Android, и Phone Link на ПК обновлены до новейших версий.