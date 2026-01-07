Новейшее исследование Бетельгейзе подтверждает, что звезда точно не одинока

Ученые окончательно подтвердили существование звезды-спутника рядом с красным сверхгигантом Бетельгейзе. В течение почти восьми лет исследователи собирали данные с помощью космического телескопа Хаббл и наземных обсерваторий, чтобы зафиксировать следы невидимого компаньона.

Как удалось найти компаньона?

Бетельгейзе давно считается одной из самых загадочных звезд на небе. Ее светимость меняется по двум разным циклам: один длится примерно 400 дней, а другой – около 2100 дней. Если более короткий цикл связывали с внутренними пульсациями самой звезды, то длинный оставался непонятным в течение многих лет, пишет 24 Канал со ссылкой на ScienceAlert.

Ведущая гипотеза предполагала, что вблизи красного гиганта вращается небольшая тусклая звезда-компаньон. Первые наблюдения, которые указывали на ее существование, появились прошлым летом, а сейчас этот факт окончательно подтвержден. Спутник даже получил официальное название Сиварха.

Почти восемь лет астрономы использовали мощные инструменты для поиска доказательств. Космический телескоп Хаббл, обсерватория Фреда Лоуренса Уиппла в Аризоне и обсерватория Роке-де-лос-Мучачос на Канарских островах в Испании обеспечили достаточно данных, чтобы обнаружить след компаньона. Этот след проявляется как высокоплотная полоса газа в раздутой атмосфере Бетельгейзе, говорится в исследовании, которое уже приняли к будущей публикации в научном издании The Astrophysical Journal, но сейчас его можно найти на сервере препринтов arXiv.

Андреа Дюпри, ученая из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, сравнила эффект с лодкой, движущейся по воде. По ее словам, звезда-компаньон создает волновой эффект в атмосфере Бетельгейзе, который можно увидеть в данных наблюдений, говорится в статье на сайте Center for Astrophysics | Harvard & Smithsonian. Впервые удалось зафиксировать прямые признаки этого следа, что подтверждает присутствие скрытого спутника, который влияет на внешний вид и поведение красного гиганта.

Интересно, что Сиварха не затемняет свет Бетельгейзе традиционным способом. Зато компаньон меняет спектр сверхгиганта, в частности ультрафиолетовые длины волн, которые излучает ионизированное железо. Когда спутник находится перед Бетельгейзе, наблюдается мощный пик в свете железа. Однако после того, как Сиварха проходит мимо звезды, ее хвост газа начинает поглощать эти длины волн, из-за чего пик становится меньше.



Обнаруженный спутник Бетельгейзе маленький, тусклый и его очень трудно увидеть / International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA

Этот эффект постепенно исчезает, пока Сиварха не завершит очередной оборот вокруг Бетельгейзе. Полный цикл вращения длится около 2109 дней, или примерно 5,77 года. Именно этот период соответствует длинному циклу изменения яркости Бетельгейзе, который так долго был загадкой для астрономов.

По словам Дюпри, это открытие предоставляет уникальную возможность наблюдать, как гигантская звезда меняется со временем. Обнаружение следа от компаньона позволяет понять процессы эволюции таких звезд, механизмы выбрасывания материала и подготовку к будущему взрыву как сверхновой.

На данный момент Сиварха снова скрывается за Бетельгейзе и появится в следующий раз только в августе 2027 года. К тому времени астрономы будут продолжать анализировать собранные данные и планировать новые наблюдения.