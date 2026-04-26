Безопасно ли заряжать телефон от USB-розетки в стене

USB-розетки в стенах становятся все более популярными для зарядки смартфонов. Они удобны, но их использование имеет свои нюансы, особенно когда речь идет о публичных местах.

Подключать смартфон непосредственно к USB-розетке в стене в целом безопасно. Это касается как современных устройств с USB-C, так и более старых стандартов. Однако безопасность зависит от качества самой розетки и условий ее использования. Об этом пишет BGR.

Есть ли риски при использовании USB-розеток?

Если устанавливать такие розетки дома, важно выбирать сертифицированные модели. Наличие маркировки UL означает, что устройство прошло проверки на электробезопасность, включая риски воспламенения или поражения током. Также стоит обращать внимание на защиту от перегрузки и поддержку современных стандартов зарядки, в частности USB Power Delivery. Это позволяет корректно заряжать различные устройства – от смартфонов до ноутбуков.

USB-розетки могут быть более удобной альтернативой адаптерам и удлинителям, поскольку позволяют подключать кабель напрямую. Но перед покупкой важно проверить максимальную мощность – некоторые модели могут не поддерживать быструю зарядку для более требовательных устройств.

Другая ситуация с публичными USB-розетками – в кафе, отелях или офисах. Здесь возникает не столько электрический, сколько кибербезопасный риск. Поскольку USB-кабель передает не только энергию, но и данные, такие порты могут быть изменены для атак.

Как пишет Sescos, специалисты предупреждают о явлении, известное как "juice jacking" – когда злоумышленники используют поддельные USB-порты для установки вредоносного программного обеспечения или похищения данных. Визуально отличить безопасный порт от скомпрометированного практически невозможно.

Именно поэтому в публичных местах рекомендуется использовать собственный зарядный адаптер и подключаться к обычной розетке. Альтернативой может быть кабель без передачи данных или специальный "data blocker", который разрешает лишь зарядку.

В итоге, USB-розетки являются удобным и безопасным решением для дома при условии правильного выбора. Но в публичном пространстве стоит соблюдать осторожность, чтобы избежать потенциальных угроз для данных.