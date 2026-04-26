Підключати смартфон безпосередньо до USB-розетки в стіні загалом безпечно. Це стосується як сучасних пристроїв із USB-C, так і старіших стандартів. Однак безпека залежить від якості самої розетки та умов її використання. Про це пише BGR.

Чи є ризики при використанні USB-розеток?

Якщо встановлювати такі розетки вдома, важливо обирати сертифіковані моделі. Наявність маркування UL означає, що пристрій пройшов перевірки на електробезпеку, включно з ризиками займання чи ураження струмом. Також варто звертати увагу на захист від перевантаження та підтримку сучасних стандартів зарядки, зокрема USB Power Delivery. Це дозволяє коректно заряджати різні пристрої – від смартфонів до ноутбуків.

USB-розетки можуть бути зручнішою альтернативою адаптерам і подовжувачам, оскільки дозволяють підключати кабель безпосередньо. Але перед покупкою важливо перевірити максимальну потужність – деякі моделі можуть не підтримувати швидку зарядку для більш вимогливих пристроїв.

Інша ситуація з публічними USB-розетками – у кафе, готелях чи офісах. Тут виникає не стільки електричний, скільки кібербезпековий ризик. Оскільки USB-кабель передає не лише енергію, а й дані, такі порти можуть бути змінені для атак.

Як пише Sescos, фахівці попереджають про явище, відоме як "juice jacking" – коли зловмисники використовують підроблені USB-порти для встановлення шкідливого програмного забезпечення або викрадення даних. Візуально відрізнити безпечний порт від скомпрометованого практично неможливо.

Саме тому в публічних місцях рекомендується використовувати власний зарядний адаптер і підключатися до звичайної розетки. Альтернативою може бути кабель без передачі даних або спеціальний "data blocker", який дозволяє лише зарядку.

У підсумку, USB-розетки є зручним і безпечним рішенням для дому за умови правильного вибору. Але в публічному просторі варто дотримуватися обережності, щоб уникнути потенційних загроз для даних.