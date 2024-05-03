В Германии создали крошечных бионических робо пчел, которые способны летать роем

На недавней выставке в Ганновере Bionic Learning Network компании Festo представила свой последний прорыв в области автономных летательных технологий: BionicBee. Эти миниатюрные роботизированные насекомые, самые маленькие из когда-либо созданных Festo, способны роиться в тесные формации.

Каждая пчела BionicBee имеет длину 220 мм при размахе крыльев 240 мм и весит всего 34 г. В купе со своими миниатюрными размерами эти летающие роботы демонстрируют превосходную координацию и навигационные способности, благодаря передовым технологиям.

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Используя сигналы от сверхширокополосных якорей, стратегически размещенных в помещении, BionicBee точно ориентируются в среде, обеспечивая полет без столкновений. Центральный компьютер управляет их роевым поведением, определяя оптимальные пути полета для сохранения целостности роя.



Рой BionicBee / Фото Festo

При разработке этих роботов-пчел были использованы принципы генеративного дизайна, что позволило оптимизировать их легкую конструкцию для обеспечения стабильности и эффективности. Несмотря на компактный размер, каждая пчела BionicBee содержит основные компоненты, такие как бесщеточный двигатель, сервоприводы для управления крыльями, аккумулятор и коммуникационные технологии.



Каждая отдельная пчела технологически совершенна / Фото Festo

Очень важно, что команда Festo обеспечивает однородность BionicBee благодаря тщательной сборке и процессам калибровки. Любые незначительные различия в конструкции обнаруживаются и исправляются с помощью функции автоматической калибровки, что гарантирует стабильную производительность и безопасное поведение роя.



Все пчелы откалиброваны для однородного поведения в рое / Фото Festo

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Полет роя BionicBees на выставке Hannover Messe 2024 продемонстрировал потенциал робототехники, вдохновленной природой, в промышленном применении. По планам эта разработка обещает повысить эффективность и безопасность в различных секторах.

Рой BionicBee: