Украинцы создали приложение для обслуживания покупателей офлайн во время блекаута
Источник:RAU
Украинская компания Datawiz вместе с Nielsen создала приложение предназначенное для ритейлеров. Программа Brave Store может работать офлайн, обеспечивая бесперебойную работу кассы на момент отключения электроэнергии.
Фактически Brave store обеспечивает работу магазинов без света и связи. Приложение доступно на устройствах iOS и Android, а компания обеспечивает бесплатную интеграцию, обучение и запуск через 1-2 рабочих дня после согласования деталей.
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Как все работает
После загрузки приложения его нужно открыть и загрузить прайс-лист в формате Exel прямо в программу. Обновлять его можно ежедневно или еженедельно.
Brave Store от украинских разработчиков / Фото Datawiz
Другие возможности применения:
- программа хранит чеки и аналитику,
- поддерживает перевод чеков в QR,
- вывод чеков в виде barcode,
- сканер штрихкодов,
- интерактивный поиск товара по внутреннему коду,
- внесение веса для весового товара,
- возможность легко удалять ложный товар или вносить комментарий.
Система сохраняет все чеки и позволяет не терять аналитику, передавая данные при наличии интернета через любое количество часов/дней.