Фактично Brave store забезпечує роботу магазинів без світла та зв'язку. Застосунок доступний на пристроях iOS та Android, а компанія забезпечує безкоштовну інтеграцію, навчання та запуск за 1-2 робочих дні після погодження деталей.

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Як все працює

Після завантаження застосунку його потрібно відкрити та завантажити прайс-лист у форматі Exel прямо в програму. Оновлювати його можна щодня або щотижня.


Застосунок Brave Store від українських розробників / Фото Datawiz

Інші можливості застосунку:

  • програма зберігає чеки та аналітику,
  • підтримує переведення чеків в QR,
  • виведення чеків у вигляді barcode,
  • сканер штрих-кодів,
  • інтерактивний пошук товару по внутрішньому коду,
  • внесення ваги для вагового товару,
  • можливість легко видаляти помилковий товар чи вносити коментар.

Система зберігає всі чеки та дає можливість не втрачати аналітику, передаючи дані при наявності інтернету через будь-яку кількість годин/днів.