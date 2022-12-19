Фактично Brave store забезпечує роботу магазинів без світла та зв'язку. Застосунок доступний на пристроях iOS та Android, а компанія забезпечує безкоштовну інтеграцію, навчання та запуск за 1-2 робочих дні після погодження деталей.

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Як все працює

Після завантаження застосунку його потрібно відкрити та завантажити прайс-лист у форматі Exel прямо в програму. Оновлювати його можна щодня або щотижня.



Застосунок Brave Store від українських розробників / Фото Datawiz

Інші можливості застосунку:

програма зберігає чеки та аналітику,

підтримує переведення чеків в QR,

виведення чеків у вигляді barcode,

сканер штрих-кодів,

інтерактивний пошук товару по внутрішньому коду,

внесення ваги для вагового товару,

можливість легко видаляти помилковий товар чи вносити коментар.

Система зберігає всі чеки та дає можливість не втрачати аналітику, передаючи дані при наявності інтернету через будь-яку кількість годин/днів.