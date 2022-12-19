Фактично Brave store забезпечує роботу магазинів без світла та зв'язку. Застосунок доступний на пристроях iOS та Android, а компанія забезпечує безкоштовну інтеграцію, навчання та запуск за 1-2 робочих дні після погодження деталей.
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Як все працює
Після завантаження застосунку його потрібно відкрити та завантажити прайс-лист у форматі Exel прямо в програму. Оновлювати його можна щодня або щотижня.
Застосунок Brave Store від українських розробників / Фото Datawiz
Інші можливості застосунку:
- програма зберігає чеки та аналітику,
- підтримує переведення чеків в QR,
- виведення чеків у вигляді barcode,
- сканер штрих-кодів,
- інтерактивний пошук товару по внутрішньому коду,
- внесення ваги для вагового товару,
- можливість легко видаляти помилковий товар чи вносити коментар.
Система зберігає всі чеки та дає можливість не втрачати аналітику, передаючи дані при наявності інтернету через будь-яку кількість годин/днів.