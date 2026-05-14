Blue Origin готовит астронавтов к высадке на Луну – они будут тренироваться на макете модуля

В Космическом центре Джонсона NASA появился новый элемент подготовки к будущим полетам на Луну. Рядом с тренировочной капсулой Orion установили полноразмерный макет лунного посадочного модуля Blue Moon, который должен стать частью программы Artemis.

Тренировки будут проходить в комплексе Space Vehicle Mockup Facility – именно там установили макет лунного посадочного аппарата Blue Moon Mark 2 от компании Blue Origin, сообщает Space.com.

Как NASA будет готовить астронавтов?

Новый макет установили рядом с тренировочным модулем корабля Orion, где экипаж миссии Artemis II уже более года отрабатывал сценарии полета вокруг Луны. Теперь астронавты смогут переходить непосредственно из капсулы Orion в лунный посадочный модуль, отрабатывая полный цикл миссии, как рассказали в NASA.

Макет посадочного модуля Blue Moon MK2 / Фото NASA

Blue Moon MK2 – один из двух посадочных аппаратов, которые NASA выбрала по программе Human Landing System. Вторым является SpaceX Starship от SpaceX. Оба проекта имеют критическое значение для возвращения людей на поверхность Луны и создания там долговременного присутствия.

Несмотря на задержки в разработке, именно Blue Origin первой интегрировала полноразмерный тренировочный макет посадочного модуля на территории NASA. Ранее астронавты тестировали только отдельные элементы Starship на объектах SpaceX – в частности внутреннее пространство корабля и гигантский лифт, который должен опускать экипаж с высоты примерно 52 метров до поверхности Луны.

Аппараты Blue Origin и SpaceX на Луне по сравнению с модулем Apollo / Рендер NASA

Для сравнения, Blue Moon MK2 будет иметь высоту около 16 метров, а кабина экипажа будет располагаться значительно ниже – почти у основания аппарата. Это должно существенно упростить посадку и высадку астронавтов.

По словам администратора NASA Джаред Айзекман (Jared Isaacman), миссию Artemis III пока планируют не раньше конца 2027 года. В этой экспедиции четыре астронавта на борту Orion отправятся на околоземную орбиту, где будут отрабатывать стыковки с лунными посадочными системами и проверять системы жизнеобеспечения и связи.

Впрочем, сама высадка на Луну теперь ориентировочно запланирована на 2028 год – в рамках Artemis 4 NASA также не исключает еще одну экспедицию в том же году в рамках Artemis 5.

Перед этим Blue Origin и SpaceX должны выполнить ряд сложных технических требований. Оба аппарата должны научиться не только садиться на Луну, но и возвращать экипаж обратно на орбиту без отделения части конструкции, как это было во времена программы Apollo. Такой подход NASA считает непригодным для долговременной эксплуатации Луны.

Для реализации одноэтапной посадки и возвращения понадобятся многократные дозаправки на орбите и длительное хранение криогенного топлива в космосе. Ни одна из этих технологий пока не была полноценно продемонстрирована в реальных условиях.

NASA как раз начала подготовку к миссии Artemis 3, в рамках которой будут проведены эти испытания. Ракету SLS уже начали собирать внутри гигантского здания Vehicle Assembly Building во Флориде.

Кроме того, NASA требует провести успешные беспилотные полеты обеих систем на Луну до получения разрешения на транспортировку людей.

Каким будет Blue Moon MK2?

Текущий макет Blue Moon в Хьюстоне еще не является окончательным вариантом посадочного модуля. В NASA объясняют, что тренировочная версия нужна прежде всего для сбора отзывов астронавтов и дальнейшего совершенствования конструкции.

Между тем меньший грузовой вариант аппарата – Blue Moon MK1 – уже прошел вакуумные испытания и был отправлен на площадку Blue Origin вблизи Космического центра Кеннеди во Флориде. Его беспилотный запуск на Луну с помощью ракеты New Glenn планируют провести до конца года, хотя график может сместиться из-за расследования Федерального управления гражданской авиации США после проблем с верхней ступенью ракеты во время последнего запуска.

Blue Moon MK2 должен стать многоразовым лунным посадочным модулем нового поколения. Аппарат рассчитан как на доставку экипажей, так и крупных грузов на поверхность Луны.

Blue Moon – многоразовый, пилотируемый, грузовой посадочный модуль Blue Origin / Рендер Blue Origin

Кабина экипажа расположена почти у основания аппарата, что упрощает посадку астронавтов на поверхность Луны без сложных лифтов или длинных спусковых систем, пишет Space Flight Now.

Blue Moon MK2 сможет перевозить до четырех астронавтов, хотя на первых этапах миссий NASA рассматривает экипажи из двух человек. Также аппарат проектируют для длительных экспедиций – до 30 дней автономной работы на поверхности Луны.

Одна из главных особенностей модуля – его грузовые возможности, объясняет Payload Space. В многоразовой конфигурации MK2 сможет доставлять на Луну около 20 тонн полезной нагрузки, а в одноразовом варианте – до 30 тонн. Для NASA это критически важно, поскольку агентство планирует постепенно создавать постоянную инфраструктуру на поверхности спутника Земли – от жилых модулей до научных станций.

Работать Blue Moon MK2 будет на трех двигателях BE-7 собственной разработки Blue Origin. Они используют жидкий водород и жидкий кислород и могут очень точно регулировать тягу во время посадки. По данным компании, двигатели способны изменять мощность в широком диапазоне – от мягкого контролируемого спуска до полноценного старта с поверхности Луны.

Для запуска MK2 будет использоваться тяжелая ракета New Glenn. Однако одного запуска будет недостаточно. Как мы уже писали выше, аппарат потребует дополнительных миссий с доставкой топлива на орбиту перед полетом к Луне.

В перспективе NASA планирует использовать модифицированные версии Blue Moon MK2 для доставки больших грузов – в частности лунных жилых модулей и герметичных роверов. Предварительные планы агентства предусматривают появление таких миссий уже в начале 2030-х годов.