Anduril хочет вернуть производство компьютеров в США с помощью BlueChip

Американские компании Anduril и Qualcomm представили BlueChip – защищенный ноутбук для военных, государственных учреждений и экстренных служб. Около 90% его компонентов будут производиться в США или странах-союзниках, а предзаказ планируется открыть в 2027 году.

Что известно о ноутбуке BlueChip?

BlueChip – новый защищенный ноутбук, который Anduril разрабатывает совместно с Qualcomm. Устройство рассчитано на работу в сложных условиях, в частности под воздействием дождя, пыли и других факторов, которые могут повредить обычную электронику.

Основными заказчиками должны стать военные, государственные учреждения, правоохранительные органы и службы экстренного реагирования. Основатель Anduril Палмер Лаки признал, что из-за усиленной защиты ноутбук будет тяжелым, а его автономность будет иметь определенные ограничения.

Технические характеристики BlueChip пока не раскрыты полностью. Производитель еще согласовывает сотрудничество с частью поставщиков компонентов.

Известно, что ноутбук будет работать на процессоре Snapdragon X Series от Qualcomm. По словам генерального директора Qualcomm Криштиану Амона, чип использует ту же архитектуру, что и процессоры в других ноутбуках, в частности Microsoft Surface. Его будут производить на новом большом предприятии TSMC в Аризоне.

Anduril также работает над совместимостью устройства с программами для Windows, отдельными дистрибутивами Linux, которые используют государственные учреждения, и устаревшим программным обеспечением, что до сих пор работает в некоторых ведомствах.

Как Anduril планирует вернуть производство компьютеров в США?

По оценкам Anduril, примерно 90% компонентов первого BlueChip будут производиться в США или странах-союзниках. В долгосрочной перспективе компания стремится создать полностью американский компьютер, все детали которого будут изготавливаться внутри страны.

Палмер Лаки отметил, что компания уже нашла американского поставщика стекла для покрытия дисплея. Однако сами дисплеи и некоторые другие компоненты пока производятся только в Китае. Поэтому достижение полностью внутреннего производства потребует времени и развития местных производственных мощностей.

Одним из главных преимуществ BlueChip должна стать прозрачная цепочка поставок. Заказчики смогут проверять происхождение компонентов и контролировать программное обеспечение устройства. Это важно для государственных учреждений США, на которые распространяются требования по закупке компьютеров американского производства.

Лаки назвал BlueChip "компьютером против слежки", подчеркнув возможность контролировать его аппаратное и программное обеспечение. В то же время это характеристика, озвученная самим разработчиком, а не результат независимого аудита безопасности.

Сколько будет стоить BlueChip?

Anduril пока не объявила официальную цену. По предварительной оценке Лаки, ноутбук будет стоить примерно на 20% дороже обычных компьютеров высокого класса.

Компания допускает, что BlueChip смогут заказывать и обычные потребители. Однако первая модель не ориентирована на массовый рынок: она будет дороже, тяжелее и будет иметь ограничения по автономности из-за защищенной конструкции.

Anduril рассматривает BlueChip как первое устройство будущей линейки компьютеров. Предзаказ на ноутбук планируют открыть в 2027 году, но точную дату пока не назвали.

По оценке исследовательской компании Next Move Strategy Consulting, на которую ссылается TechCrunch, рынок защищенных военных компьютеров уже оценивается примерно в 5 миллиардов долларов. Anduril рассчитывает воспользоваться спросом на устройства с контролируемым происхождением компонентов и усиленной защитой.