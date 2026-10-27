Anduril хоче повернути виробництво комп'ютерів до США за допомогою BlueChip

Що відомо про ноутбук BlueChip?

BlueChip – новий захищений ноутбук, який Anduril розробляє разом із Qualcomm. Пристрій розрахований на роботу в складних умовах, зокрема під час впливу дощу, пилу та інших чинників, що можуть пошкодити звичайну електроніку.

Реклама Adv

Основними замовниками мають стати військові, державні установи, правоохоронці та служби екстреного реагування. Засновник Anduril Палмер Лакі визнав, що через посилений захист ноутбук буде важким, а його автономність матиме певні обмеження.

Технічні характеристики BlueChip поки не розкрили повністю. Виробник ще узгоджує співпрацю з частиною постачальників компонентів.

Відомо, що ноутбук працюватиме на процесорі Snapdragon X Series від Qualcomm. За словами генерального директора Qualcomm Кріштіану Амона, чип використовує ту саму архітектуру, що й процесори в інших ноутбуках, зокрема Microsoft Surface. Його вироблятимуть на новому великому підприємстві TSMC в Аризоні.

Реклама

Anduril також працює над сумісністю пристрою з програмами для Windows, окремих дистрибутивів Linux, які використовують державні установи, та застарілим програмним забезпеченням, що досі працює в деяких відомствах.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Як Anduril планує повернути виробництво комп'ютерів до США?

За оцінкою Anduril, приблизно 90% компонентів першого BlueChip вироблятимуть у США або країнах-союзниках. У довгостроковій перспективі компанія прагне створити повністю американський комп'ютер, у якому всі деталі виготовлятимуть усередині країни.

Палмер Лакі зазначив, що компанія вже знайшла американського постачальника скла для покриття дисплея. Однак самі дисплеї та деякі інші компоненти поки виробляють лише в Китаї. Тому досягнення повністю внутрішнього виробництва потребуватиме часу та розвитку місцевих виробничих потужностей.

Однією з головних переваг BlueChip має стати прозорий ланцюг постачання. Замовники зможуть перевіряти походження компонентів і контролювати програмне забезпечення пристрою. Це важливо для державних установ США, на які поширюються вимоги щодо закупівлі комп'ютерів американського виробництва.

Реклама

Лакі назвав BlueChip «комп'ютером проти стеження», наголосивши на можливості контролювати його апаратне та програмне забезпечення. Водночас це характеристика, яку озвучив сам розробник, а не результат незалежного аудиту безпеки.

Скільки коштуватиме BlueChip?

Anduril поки не оголосила офіційну ціну. За попередньою оцінкою Лакі, ноутбук коштуватиме приблизно на 20% дорожче за звичайні комп'ютери високого класу.

Компанія допускає, що BlueChip зможуть замовляти й звичайні споживачі. Проте перша модель не орієнтована на масовий ринок: вона буде дорожчою, важчою та матиме обмеження автономності через захищену конструкцію.

Anduril розглядає BlueChip як перший пристрій майбутньої лінійки комп'ютерів. Передзамовлення на ноутбук планують відкрити у 2027 році, але точну дату поки не назвали.

За оцінкою дослідницької компанії Next Move Strategy Consulting, на яку посилається TechCrunch, ринок захищених військових комп'ютерів уже оцінюється приблизно в 5 мільярдів доларів. Anduril розраховує скористатися попитом на пристрої з контрольованим походженням компонентів і посиленим захистом.