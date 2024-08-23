Tesla осталась позади: кто является новым лидером продаж электромобилей в Европе

Автомобильная компания Маска уже некоторое время наблюдает замедление продаж в США. Это приводит к тому, что машины, сошедшие с конвейеров, буквально негде складировать, а потому мы время от времени видим новости о том, что электрокары Tesla десятками стоят под открытым небом, ожидая покупателей. Как выяснилось, ситуация аналогична и в Европе, где производитель уступил первенство другому бренду.

Кто теперь лидирует

В прошлом месяце BMW впервые продала в Европе больше электромобилей, чем Tesla. Немецкая компания возглавила рынок, который показал очень разные результаты, в зависимости от страны.

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Но сначала немного общей статистики, которая касается автомобилей всех типов – как электрических, так и топливных:

Согласно новым данным, в прошлом месяце в Европе было зарегистрировано 1,03 миллиона автомобилей, что на 2% больше , чем в аналогичный период прошлого года.

, чем в аналогичный период прошлого года. Несмотря на падение продаж в Германии (-2%), Франции (-2%) и Бельгии (-7%), другие рынки ЕС способствовали росту. Португалия (+19%), Польша (+19%) и Словакия (+12%) помогли увеличить продажи, тогда как в Великобритании (+3%), Италии (+5%) и Испании (+5%) наблюдался умеренный рост.

В июле продажи внедорожников установили новый рекорд, зарегистрировав 554 000 единиц, что на 6% больше, чем в прошлом году.

Больше всего выросли продажи автомобилей BMW, Toyota, Mercedes и Geely, принадлежащей Volvo.

Volkswagen был лидером по объему продаж всех типов автомобилей с долей 26%. За ним следовал Hyundai (включая Kia) с долей 12%.

Роскошные (F-SUV) внедорожники лидировали по темпам роста: было зарегистрировано 5 022 модели, что на 32% больше, чем год назад.

Продажи больших внедорожников выросли на 23% (27 600), тогда как регистрации средних моделей упали на 7% (106 500) в прошлом месяце.

Несмотря на такой рост, статистика показывает, что продажи электромобилей упали: если в июле 2023 года среди всех зарегистрированных машин 14,6% составляли электрокары, то в июле 2024 года это уже было 13,5%. Это означает, что люди купили чуть больше бензиновых авто.

BMW возглавляет продажи электромобилей, впервые опередив Tesla. Немецкая компания продала 14 869 единиц, что на 35% больше. Tesla заняла второе место с 14 561 зарегистрированной моделью, за ней следуют Volkswagen (12 213), Volvo (10 533) и Audi (8 618). Новейшие модели BMW, включая iX1, i4 и i5, продемонстрировали значительный рост, а новый iX2 получил более 1 300 регистраций. iX1 и i4 стали шестым и седьмым самыми продаваемыми электромобилями в Европе в прошлом месяце, с 4 305 (+25%) и 4 198 (+23%) зарегистрированными моделями.

Это весьма интересная статистика, которая показывает стремительное падение Tesla. Еще в начале этого года компания продала 178 700 моделей в Европе, тогда как BMW – 97 525, а VW – 88 445. Однако несмотря на такой спад, Model Y от Tesla все еще остается самым продаваемым электромобилем прошлого месяца в Европе, если смотреть результаты по каждой отдельной модели, а не по типу машины в целом.

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