Хто тепер лідирує

Минулого місяця BMW вперше продала у Європі більше електромобілів, ніж Tesla. Німецька компанія очолила ринок, який показав дуже різні результати, залежно від країни.

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Але спочатку трохи загальної статистики, яка стосується автомобілів усіх типів – як електричних, так і паливних:

Згідно з новими даними, минулого місяця в Європі було зареєстровано 1,03 мільйона автомобілів, що на 2% більше , ніж в аналогічний період минулого року.

, ніж в аналогічний період минулого року. Попри падіння продажів у Німеччині (-2%), Франції (-2%) та Бельгії (-7%), інші ринки ЄС сприяли зростанню. Португалія (+19%), Польща (+19%) і Словаччина (+12%) допомогли збільшити продажі, тоді як у Великій Британії (+3%), Італії (+5%) та Іспанії (+5%) спостерігалося помірне зростання.

У липні продажі позашляховиків установили новий рекорд, зареєструвавши 554 000 одиниць, що на 6% більше, ніж торік.

Найбільше зросли продажі автомобілів BMW, Toyota, Mercedes і Geely, що належить Volvo.

Volkswagen був лідером за обсягом продажів усіх типів автомобілів з часткою 26%. За ним слідував Hyundai (включаючи Kia) з часткою 12%.

Розкішні (F-SUV) позашляховики лідирували за темпами зростання: було зареєстровано 5 022 моделі, що на 32% більше, ніж рік тому.

Продажі великих позашляховиків зросли на 23% (27 600), тоді як реєстрації середніх моделей впали на 7% (106 500) минулого місяця.

Попри таке зростання, статистика показує, що продажі електромобілів упали: якщо у липні 2023 року серед усіх зареєстрованих машин 14,6% становили електрокари, то у липні 2024 року це вже було 13,5%. Це означає, що люди купили трохи більше бензинових авто.

BMW очолює продажі електромобілів, уперше випередивши Tesla. Німецька компанія продала 14 869 одиниць, що на 35% більше. Tesla посіла друге місце з 14 561 зареєстрованою моделлю, за нею йдуть Volkswagen (12 213), Volvo (10 533) і Audi (8 618). Новітні моделі BMW, включаючи iX1, i4 та i5, продемонстрували значне зростання, а новий iX2 отримав понад 1 300 реєстрацій. iX1 і i4 стали шостим і сьомим найбільш продаваними електромобілями в Європі минулого місяця, з 4 305 (+25%) і 4 198 (+23%) зареєстрованими моделями.

Це вельми цікава статистика, яка показує стрімке падіння Tesla. Ще на початку цього року компанія продала 178 700 моделей в Європі, тоді як BMW – 97 525, а VW – 88 445. Однак попри такий спад, Model Y від Tesla все ще залишається найбільш продаваним електромобілем минулого місяця в Європі, якщо дивитися результати по кожній окремій моделі, а не по типу машини загалом.

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