Выжил ли кто-то после извержения Везувия в 79 году нашей эры?

24 августа 79 года нашей эры произошло катастрофическое извержение Везувия, выбрасывая обломки и пепел на расстояние более 30 километров. Пирокластические потоки вместе со взрывной волной буквально похоронили под собой древние города Помпеи и Геркуланум. Оба города были уничтожены вместе с жителями, но теперь мы знаем, что некоторые люди все же смогли выжить.

Долгое время считалось, что все, кто был на момент извержения в Геркулануме и Помпеях, умерли, превратившись в полости в застывшем камне. Однако теперь это утверждение пересмотрят, поскольку ученые нашли свидетельства о людях, которые пережили извержение и продолжили свою жизнь в других местах.

Исследование, которое проливает свет на то, что было дальше, длилось около десяти лет и легло в основу нового документального фильма PBS "Помпеи: Новые раскопки".

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Сколько людей выжило

Помпеи и Геркуланум были двумя богатыми городами на побережье Италии к югу от Неаполя. В Помпеях проживало около 30 000 человек, здесь процветала промышленность и действовали активные политические и финансовые сети. Геркуланум с населением около 5 000 человек имел активный рыболовный флот и несколько мраморных мастерских. Обе экономики поддерживали виллы состоятельных римлян в окружающей сельской местности.

Извержение продолжалось более 18 часов. Человеческие останки, найденные в каждом городе, составляют лишь небольшую часть населения, а многие предметы, которые археологи ожидали найти сохранившимися в пепле, просто отсутствовали. Из конюшен исчезли повозки и лошади, из доков — корабли, а сейфы вычищены от денег и драгоценностей. Все это свидетельствует, что многие жители городов могли спастись, если бы сбежали достаточно рано.

Археологи всегда предполагали, что некоторые люди сбежали.

Профессор Университета Майами Стивен Л. Тук говорит, что создал методологию, чтобы определить, можно ли найти тех, кто выжил.

Я взял римские имена, уникальные для Помпей или Геркуланума – такие как Нумерий Попидий и Аулус Умбриций – и искал людей с этими именами, которые жили в окружающих общинах в период после извержения. Я также искал дополнительные доказательства, такие как улучшенная инфраструктура в соседних общинах для размещения мигрантов,

– пишет он.

После восьми лет поиска в базах данных десятков тысяч римских надписей на разных местах — от стен до надгробий — ученый нашел свидетельства о более 200 уцелевших в 12 городах. Эти муниципалитеты расположены преимущественно в районе Помпей. Но они, как правило, находились к северу от Везувия, вне зоны наибольших разрушений.

Похоже, что большинство тех, выживших, старались держаться как можно ближе к Помпеям. Они предпочитали селиться вместе с другими уцелевшими, а при переселении полагались на социальные и экономические связи из своих родных городов.

Чем занимались те, кто выжил

Некоторые семьи продолжили процветать в новых общинах.

Богатая семья Кальтилиев поселилась в Остии — тогдашнем крупном портовом городе к северу от Помпей, в 18 милях от Рима. Там они основали храм египетского божества Сераписа, который носил на голове корзину с зерном, символ щедрости земли. Члены семьи Кальтилиев женились на другой семье спасенных, Мунатиями.

поселилась в Остии — тогдашнем крупном портовом городе к северу от Помпей, в 18 милях от Рима. Там они основали храм египетского божества Сераписа, который носил на голове корзину с зерном, символ щедрости земли. Члены семьи Кальтилиев женились на другой семье спасенных, Мунатиями. Второй по величине портовый город Римской Италии, Путеоли — сегодня известный как Поццуоли — также принял уцелевших. Туда переселилась семья Аулуса Умбриция, который торговал гарумом, популярным ферментированным рыбным соусом. Возродив семейный бизнес, Аулус и его жена назвали своего первого ребенка, рожденного в новом городе, Путеоланом.

Однако повезло не всем. Некоторые из тех, кто пережил извержение не преуспели в своих новых общинах. Одни были бедными и до этого, а другие потеряли свое состояние во время извержения или впоследствии после него.

Фабия Секундина из Помпей, названная в честь своего деда, состоятельного торговца вином, также оказалась в Путеоле. Там она вышла замуж за гладиатора-ретиария Водолея, который умер в возрасте 25 лет, оставив ее в тяжелом финансовом положении.

Три другие очень бедные семьи из Помпей – Авиани, Атили и Мазури – выжили и поселились в небольшой, более бедной общине под названием Нуцерия, которая сегодня называется Ночера и находится примерно в 16 километрах к востоку от Помпей. Согласно до сих пор сохранившемуся надгробию, семья Мазури взяла мальчика по имени Авианий Фелицио в качестве приемного сына.

Другая женщина из неназванной семьи, пережившая извержение, продолжила семейную традицию: поселившись в новой общине, Беневентуми, она построила алтарь Венере на общественной земле, предоставленной местным городским советом.

Как реагировало общество на переселение

Интересно, что пока жертвы переселялись и строили жизнь в своих новых общинах, правительство также играло определенную роль. Римские императоры инвестировали значительные средства в регион, восстанавливая поврежденные извержением объекты и строя новую инфраструктуру для перемещенного населения, включая дороги, системы водоснабжения, амфитеатры и храмы.

Выжившие, люди, не были изолированы в лагерях и не были вынуждены жить в палаточных городках в течение неопределенного времени. Нет никаких свидетельств того, что они сталкивались с дискриминацией в своих новых общинах.

Наоборот, все указывает на то, что общины приветствовали тех, кто выжил, помогали и даже усыновляли детей. Многие из них открыли собственный бизнес или занимали должности в органах местного самоуправления. Правительство обеспечило новое население и их общины ресурсами и инфраструктурой для восстановления жизни.