Итальянский ученый Мауро Бернабеи из Итальянского национального исследовательского совета провел дендрохронологический анализ 35 образцов древесины, найденных в местности Мореджине, расположенной вблизи Помпей. Результаты демонстрируют, что часть древесины датируется не ранее 49 года н.э., всего за 30 лет до катастрофического извержения Везувия в 79 году н.э.

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Исторический контекст и археологические находки

Местность Мореджине, расположена в нескольких сотнях метров от городских стен Помпей, вызывает археологический интерес с 1959 года, когда исследователи раскопали отрезок древней дороги между Неаполем и Салерно.

Этот участок включал остатки архитектурного комплекса, погребенного под вулканическим пеплом. Среди находок:

древнеримский постоялый двор, стены которого были украшены фресками,

несколько триклиний в портике,

остатки недостроенных терм.

Кроме того, было обнаружено множество артефактов, среди которых восковые таблички, серебряный сервиз из 20 предметов общим весом четыре килограмма и другие ценные вещи.

Высокий уровень грунтовых вод в Морежине способствовал прекрасному сохранению древних деревянных артефактов. Бернабей сосредоточил свое исследование на 35 образцах древесины, каждый из которых в среднем 50 сантиметров в ширину, 3 сантиметра в толщину и до 150 сантиметров в длину. Эти образцы были преимущественно из пихты белой (Abies alba), с некоторыми меньшими кусочками дуба (Quercus) также присутствовали.



Куски древесины найдены возле Помпей / Фото Mauro Bernabei

Древнее мастерство изготовления досок четко заметно на фото выше. Большие поверхности имеют идеальное радиальное сечение и остаются абсолютно ровными и гладкими.

Благодаря тщательному анализу годовых колец Бернабею удалось построить дендрохронологическую шкалу, охватывающую 176 лет, от 127 г. до н.э. до 49 г. н.э. Отсутствие крайних годовых колец указывает на то, что деревья, вероятно, были срублены несколько позже 49 года нашей эры. Эта хронологическая шкала дает критически важное понимание периода, предшествовавшего извержению Везувия.

Римская империя имела масштабную торговую сеть

Одним из важнейших результатов исследования Бернабея являются доказательства того, что по крайней мере часть древесины белой пихты происходит не из южной Италии. Сравнение с эталонными коллекциями указывает на то, что эта древесина могла происходить из альпийского региона или других частей Центральной Европы.

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Хотя точное происхождение этих деревьев остается неопределенным, это открытие акцентирует на сложной логистике и позволяет сделать выводы о разветвленной торговой сети Римской империи.

Кстати, роль древесины в римской экономике. Развитая логистика римлян позволяла им импортировать высококачественную древесину из разных уголков империи для строительства и других целей. Наличие таких импортных материалов в таком процветающем регионе, как Помпеи и их окрестности, подчеркивает взаимосвязанность и изобретательность древнеримского общества.