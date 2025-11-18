Большой сбой Cloudflare: не работает половина интернета, в том числе самые популярные сервисы

18 ноября большая часть интернета перестала работать из-за масштабного сбоя на стороне сервиса Cloudflare, который предоставляет услуги сетевой безопасности и оптимизации работы веб-сайтов. Компания, через которую проходит значительная часть мирового трафика, не может ответить на запросы сайтов.

Что происходит?

Суть Cloudflare заключается в том, что он работает как посредник между сайтом и его посетителями, ускоряя загрузку страниц с помощью глобальной сети серверов (CDN), защищая от DDoS-атак и вредоносного трафика, а также предоставляя другие инструменты для безопасности и управления. Таким образом, когда трафик не может пройти через серверы Cloudflare, он не может попасть к пользователю, пишет 24 Канал.

По данным Downdetector, пока недоступно огромное количество различных информационных сайтов, вроде новостей и развлекательных ресурсов, проблемы с загрузкой контента наблюдаются на X и Spotify, недоступен ChatGPT, многочисленные онлайн игры, например League of Legends и Roblox, не работает Epic Games Store, Paypal, Canva, американские мобильные операторы, приложения для знакомств и многие другие сервисы и услуги по всему миру, в том числе и в Украине.

Компания пока не назвала причину сбоя, но на своем сайте Cloudflare пишет, что она "знает о проблеме, которая потенциально влияет на нескольких клиентов, и расследует ее". Сейчас распространены ошибки "500", а также наблюдают сбои в работе панели инструментов Cloudflare и API. Дальнейшие детали обещают предоставить как только появится больше информации.

Проблема усугубляется еще и тем, что сейчас компания имеет проблему с доступностью портала поддержки, куда пользователи могли бы обратиться за помощью. Как сообщили на том же сайте компании, "поставщик портала поддержки пока имеет проблемы, поэтому клиенты могут столкнуться с ошибками при просмотре или ответе на запросы поддержки".

Что зависит от Cloudflare?

Основные функции Cloudflare следующие:

Ускорение загрузки. Технология сети доставки контента (CDN) кэширует статические файлы (изображения, стили) на серверах по всему миру, что позволяет посетителям загружать их с ближайшего сервера, значительно сокращая время загрузки.

Защита от атак. Фильтрует вредоносный трафик и защищает сайт от DDoS-атак, скрывая реальный IP-адрес сервера.

Безопасность через HTTPS. Позволяет легко получить и установить SSL-сертификат для шифрования соединения между пользователем и сервером.

Управление DNS. Предоставляет удобный интерфейс для управления DNS-записями вашего домена.

Анализ трафика. Помогает анализировать, кто посещает сайт, и блокировать подозрительные IP-адреса.

Все это – важные элементы работы каждого сайта в мире. Проблема в том, что большинство из них выбрали для этих услуг именно Cloudflare, что привело к определенной централизации. Теперь, когда ресурсы компании выходят из строя, большая часть интернета просто "ложится" следом.