Эра людей закончилась: ИИ-боты окончательно обогнали нас и захватили большую часть интернет-трафика

Интернет, каким мы его знали, стремительно меняется, превращаясь из пространства для людей в среду для алгоритмов. Последние статистические данные свидетельствуют о тектоническом сдвиге в цифровой экосистеме, который произошел значительно быстрее, чем ожидали самые смелые футурологи и аналитики рынка.

Алгоритмы вытесняют людей

Мировая паутина пересекла историческую черту, за которой большинство активности в сети теперь принадлежит не живым пользователям, а автоматизированным системам. Согласно данным сети Cloudflare, которая обслуживает примерно один из пяти веб-сайтов во всем мире, по итогам 2025 года доля ботов в HTML-запросах достигла 53 процентов, тогда как на людей приходится лишь 47 процентов. Об этом пишет издание Cyber Press.

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Этот показатель стал неожиданностью даже для лидеров индустрии. Еще в начале 2026 года во время выступления на конференции SXSW генеральный директор Cloudflare Мэттью Принс прогнозировал, что трафик ботов превзойдет человеческий только в 2027 году. Однако стремительное развитие технологий искусственного интеллекта заставило историю двигаться быстрее, и прогноз сбылся на год раньше. Главной причиной такого ускорения стала колоссальная разница в масштабах поведения людей и интеллектуальных агентов.

Человек, который ищет определенный товар, может посетить пять веб-сайтов, тогда как ИИ-агент, выполняя ту же задачу, способен отправить запросы до 5 000 ресурсов,

– прокомментировал генеральный директор Cloudflare Мэттью Принс.

Такая масштабируемость привела к тому, что трафик, управляемый искусственным интеллектом, вырос на 187 процентов всего за один год. Это почти в восемь раз быстрее, чем темпы роста активности обычных пользователей за аналогичный период. Несмотря на то, что общее количество людей в интернете продолжает увеличиваться, их доля в общем объеме данных неуклонно сокращается под давлением нейросетей и алгоритмов.

Темная сторона автоматизации

Однако не все боты приносят пользу экосистеме. Аналитики указывают на серьезные угрозы для кибербезопасности: 37 процентов от всего автоматизированного трафика составляют так называемые "плохие боты", то есть вредоносное программное обеспечение. Лишь 14 процентов активности приходится на легитимные поисковые системы и официальные сервисы. Это создает огромную нагрузку на инфраструктуру и заставляет компании пересматривать свои защитные стратегии.

Например, в последнее время специалисты зафиксировали кампании по похищению учетных данных разработчиков через поддельные сервисы Claude Code на базе Google Sites.

Также Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) предупредило об эксплуатации уязвимостей в Android.

Компания Acer была вынуждена срочно исправлять критическую ошибку в роутерах Wave 7.

Все эти инциденты часто координируют именно автоматизированные системы, которые непрерывно сканируют сеть в поисках слабых мест.

Для бизнеса этот сдвиг создает еще одну проблему – тотальное искажение аналитики. Издатели и рекламодатели теперь вынуждены работать с данными, которые отражают поведение машин, а не реальную заинтересованность аудитории. Когда больше половины просмотров страниц осуществляют алгоритмы, традиционные методы измерения успеха контента теряют смысл.

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Экономика агентов: что ждет сеть дальше?

В ответ на эти вызовы интернет-гиганты уже внедряют новые правила игры. Популярность приобретают протоколы "платы за сканирование" (pay-to-crawl). Cloudflare, в частности, начала блокировать ИИ-сканеры по умолчанию, если они не предлагают компенсацию авторам контента. Это знаменует переход от открытого веба к модели, где данные становятся ценной валютой в обмене между разработчиками крупных языковых моделей и владельцами ресурсов.

В то же время крупные технологические компании только усиливают тренд на автоматизацию. Microsoft недавно запустила сервис Scout – ИИ-агента, работающего в постоянном режиме и интегрирующегося с Teams, Outlook и другими инструментами. Поскольку автономные помощники становятся частью повседневной работы, разрыв между человеческим и машинным трафиком будет только расти.

"Экономика агентов" перестала быть теоретическим будущим и стала новой реальностью, подытоживает Cyber Security News. Инфраструктура сети, модели монетизации и архитектура безопасности теперь должны адаптироваться к миру, где большинство пользователей не имеет ни рук, ни глаз – только программный код.