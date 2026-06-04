Алгоритми витісняють людей

Світова павутина перетнула історичну межу, за якою більшість активності в мережі тепер належить не живим користувачам, а автоматизованим системам. Згідно з даними мережі Cloudflare, яка обслуговує приблизно один із п'яти вебсайтів у всьому світі, за підсумками 2025 року частка ботів у HTML-запитах сягнула 53 відсотків, тоді як на людей припадає лише 47 відсотків. Про це пише видання Cyber ​​Press.

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Цей показник став несподіванкою навіть для лідерів індустрії. Ще на початку 2026 під час виступу на конференції SXSW генеральний директор Cloudflare Меттью Прінс прогнозував, що трафік ботів перевершить людський лише у 2027 році. Проте стрімкий розвиток технологій штучного інтелекту змусив історію рухатися швидше, і прогноз справдився на рік раніше. Головною причиною такого прискорення стала колосальна різниця в масштабах поведінки людей та інтелектуальних агентів.

Людина, яка шукає певний товар, може відвідати п'ять вебсайтів, тоді як ШІ-агент, виконуючи те саме завдання, здатний надіслати запити до 5 000 ресурсів,

– прокоментував генеральний директор Cloudflare Меттью Прінс.

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Така масштабованість призвела до того, що трафік, керований штучним інтелектом, зріс на 187 відсотків лише за один рік. Це майже у вісім разів швидше, ніж темпи зростання активності звичайних користувачів за аналогічний період. Попри те, що загальна кількість людей в інтернеті продовжує збільшуватися, їхня частка в загальному обсязі даних невпинно скорочується під тиском нейромереж та алгоритмів.

Темна сторона автоматизації

Проте не всі боти приносять користь екосистемі. Аналітики вказують на серйозні загрози для кібербезпеки: 37 відсотків від усього автоматизованого трафіку становлять так звані "погані боти", тобто шкідливе програмне забезпечення. Лише 14 відсотків активності припадає на легітимні пошукові системи та офіційні сервіси. Це створює величезне навантаження на інфраструктуру та змушує компанії переглядати свої захисні стратегії.

Наприклад, останнім часом фахівці зафіксували кампанії з викрадення облікових даних розробників через підробні сервіси Claude Code на базі Google Sites.

Також Агентство з кібербезпеки та інфраструктурної безпеки США (CISA) попередило про експлуатацію вразливостей в Android.

Компанія Acer була змушена терміново виправляти критичну помилку в роутерах Wave 7.

Усі ці інциденти часто координують саме автоматизовані системи, які безперервно сканують мережу в пошуках слабких місць.

Для бізнесу цей зсув створює ще одну проблему – тотальне спотворення аналітики. Видавці та рекламодавці тепер змушені працювати з даними, які відображають поведінку машин, а не реальну зацікавленість аудиторії. Коли більше половини переглядів сторінок здійснюють алгоритми, традиційні методи вимірювання успіху контенту втрачають сенс.

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Економіка агентів: що чекає на мережу далі?

У відповідь на ці виклики інтернет-гіганти вже впроваджують нові правила гри. Популярності набувають протоколи "плати за сканування" (pay-to-crawl). Cloudflare, зокрема, почала блокувати ШІ-сканери за замовчуванням, якщо вони не пропонують компенсацію авторам контенту. Це знаменує перехід від відкритого вебу до моделі, де дані стають цінною валютою в обміні між розробниками великих мовних моделей і власниками ресурсів.

Водночас великі технологічні компанії лише підсилюють тренд на автоматизацію. Microsoft нещодавно запустила сервіс Scout – ШІ-агента, що працює в постійному режимі та інтегрується з Teams, Outlook та іншими інструментами. Оскільки автономні помічники стають частиною повсякденної роботи, розрив між людським і машинним трафіком лише зростатиме.

"Економіка агентів" перестала бути теоретичним майбутнім і стала новою реальністю, підсумовує Cyber Security News. Інфраструктура мережі, моделі монетизації та архітектура безпеки тепер мусять адаптуватися до світу, де більшість користувачів не має ні рук, ні очей – лише програмний код.