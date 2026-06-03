Чи готові ми відмовитися від звичних іконок на екрані?

На щорічній конференції Build 2026 корпорація Microsoft представила концепцію, яка може стати кінцем епохи традиційних застосунків (якщо, звісно, користувачі не проігнорують це, як багато інших розробок компанії). Генеральний директор компанії Сатья Наделла оголосив про запуск Project Solara – нової платформи, що об'єднує чипи, програмне забезпечення та хмарні обчислення для створення екосистеми автономних ШІ-агентів. Про це пише видання Ars Technica.

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Це справжнє зміщення платформи. Ми переходимо від створення операційних систем і пристроїв для застосунків до агентів,

– прокоментував генеральний директор Microsoft Сатья Наделла.

Суть Project Solara полягає в тому, що користувачеві більше не потрібно буде перемикатися між різними програмами для виконання завдань. Замість цього система використовуватиме агентів, які розуміють контекст і самостійно генерують необхідні інструменти в реальному часі.

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Технологічно Solara базується на відкритій версії Android (AOSP), яку Microsoft називає Microsoft Device Ecosystem Platform. Це дозволяє використовувати величезну базу напрацювань Android, але повністю змінює спосіб взаємодії з користувачем.

Однією з ключових інновацій проєкту є концепція "just-in-time UI" (інтерфейс у потрібний момент). Замість того, щоб розробники вручну малювали дизайн для кожного пристрою – від годинника до великого монітора – ШІ-агенти Solara створюватимуть інтерфейс на ходу.

Наприклад, якщо ви використовуєте робочу перепустку з екраном, вона покаже лише одну-дві найважливіші кнопки, але той самий функціонал на великому дисплеї розгорнеться у повноцінну панель керування з детальними даними.

Для демонстрації можливостей Microsoft показала два концептуальні пристрої:

Перший – Desk Concept – виглядає як звичайний розумний дисплей із камерою та мікрофонами. Він працює на базі чипів MediaTek для інтернету речей і може слугувати як допоміжним монітором, так і повноцінним хмарним ПК через сервіс Windows 365.

Другий пристрій, Badge Concept, виглядає більш екзотично. Це розумний бейдж на шнурку, оснащений сенсорним екраном, підтримкою мереж 5G, камерою та сканером відбитків пальців. За задумом розробників, такий гаджет на базі процесора Qualcomm дозволить миттєво викликати персонального робота-асистента одним дотиком до сенсора.

Рендери нових пристроїв у дії: дивіться відео

Solara – це нова платформа від чипа до хмари, де кремній, програмне забезпечення та хмара об'єднуються для створення персонального ШІ-досвіду, який завжди з вами,

– заявив президент і генеральний директор Qualcomm Крістіано Амон.

Історично Microsoft уже намагалася вийти на ринок мобільних пристроїв, але зазнала невдачі через брак популярних застосунків. Сьогодні стратегія змінилася: компанія хоче очолити ринок ШІ-агентів, де кількість програм у магазині більше не матиме вирішального значення.

Подібні кроки робить і Google, яка на презентації I/O показала пошукові інструменти, здатні миттєво створювати міні-панелі керування під запити користувача.

Коротка презентація Project Solara: дивіться відео

Поки що лише концепція, але…

Попри те, що Project Solara поки що залишається лише концепцією, Microsoft уже залучила до тестування великих партнерів, серед яких Best Buy, Levi's та Target. Поки що ці пристрої не можна купити, але вони чітко вказують вектор розвитку всієї індустрії.

Наступного тижня на конференції WWDC свою відповідь може представити Apple, від якої очікують оновлення Siri та нових можливостей штучного інтелекту в iOS 27.