Строя укрепления, украинские военные нашли древний могильник с артефактами

Земельные работы на юге Украины обернулись захватывающей археологической находкой. Во время инженерных работ по созданию фортификационных сооружений 123 бригада ТрО наткнулась на архаичный могильник.

Древние артефакты

Как отметили представители бригады, первой находкой стала небольшая амфора, которую нашел водитель экскаватора по имени Николай. "Заинтересовавшись, он обратился к своему собрату Евгению, который увлекается историей. Вместе они решили передать находку в музей", – написали представители 123 бригады теробороны ВСУ, сообщает 24 Канал.

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Эксперты музея "Старофлотские казармы" изучили находку и установили, что это коринфская амфора, которая использовалась в ритуальных целях и размещалась в могилах. Таким образом был сделан вывод, что место, где проводили фортификационные работы, является архаичным могильником, датируемым периодом от пятого до шестого века до нашей эры.

Особое внимание музейщиков привлек еще один найденный ионийский сосуд – ойнохоя. Этот древнегреческий кувшин с одной ручкой и тремя носиками использовался для разливания вина во время симпосиев – ритуализированных пиров в Древней Греции, сопровождавшийся буйным весельем – важная составляющая мужского досуга,

– говорится в заметке на странице бригады.



Ойнохоя – кувшин с одной ручкой и тремя носиками / Фото 123 бригады ТрО



Остатки глиняной посуды / Фото 123 бригады ТрО

Военнослужащий Александр, ранее работавший археологом и преподавателем Николаевского национального университета имени В. А. Сухомлинского, говорит, что это ритуальные вещи, созданные специально для захоронений. Привезли их из Греции. Важно, что сосуды целые, без повреждений, что "свидетельствует о высоком социальном статусе погребенных".



Военнослужащий ТРО проходит через фортификации, на строительстве которых нашли могильник / Фото 123 бригады ТрО

Вместе с артефактами военнослужащие службы гражданско-военного сотрудничества передали в музей остатки костей похороненных людей. Вероятно, ближайшее время на этом месте археологических раскопок не будет, хотя музей об этом ничего не говорит. Количество артефактов здесь может быть значительно больше, но им придется подождать до лучших времен.