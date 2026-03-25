Вместо полицейских: в США представили новый тип дронов быстрого реагирования

Американский стартап Brinc презентовал новый дрон Guardian, который позиционируется как альтернатива полицейским вертолетам. Устройство ориентировано на службы безопасности и может работать автономно, имея связь через спутниковый интернет.

Стартап Brinc, основан предпринимателем Блейк Резник, представил новый дрон для служб общественной безопасности под названием Guardian drone. Компания утверждает, что это ближайший аналог полицейского вертолета среди современных беспилотников и один из самых мощных инструментов для реагирования на вызовы 911. Об этом пишет TechCrunch.

Чем дрон Guardian отличается от других решений?

Резник основал Brinc в 2017 году после участия в программе Thiel Fellowship, которая поддерживает молодых предпринимателей. Одним из первых инвесторов стартапа стал Сэм Альтман. С тех пор компания привлекла несколько раундов финансирования и, по словам основателя, достигла оценки почти в полмиллиарда долларов.

Новый дрон имеет значительные технические возможности. Он может развивать скорость до 60 миль в час и находиться в воздухе до 62 минут. Устройство оснащено тепловизором и двумя дополнительными камерами с разрешением 4K, которые поддерживают масштабирование. Это позволяет, по словам Резника, даже с высоты считывать номерные знаки автомобилей.

Guardian также имеет прожектор и громкоговоритель, громче полицейской сирены. Отдельную роль играет автоматизированная станция зарядки – так называемое "гнездо", которое самостоятельно меняет батареи и может хранить важные средства, например дефибрилляторы, спасательные жилеты или Narcan, без участия человека.

Как пишет Geekwire, одна из ключевых особенностей – интеграция спутникового интернета Starlink от SpaceX. По словам компании, это первый коммерческий квадрокоптер со встроенным Starlink, что обеспечивает связь практически в любой точке мира и фактически снимает ограничения по дальности.

Brinc видит большой потенциал в рынке безопасности. По оценкам Резника, в США насчитывается десятки тысяч полицейских и пожарных подразделений, и значительная часть из них в будущем может использовать дроны как первый инструмент реагирования. Компания оценивает потенциальный рынок в 6–8 миллиардов долларов.

Стартап уже сотрудничает с National League of Cities для масштабирования программ "дрон как первый реагирующий". Это должно помочь интегрировать технологию в городские службы и расширить клиентскую базу.

Дополнительным фактором в пользу Brinc стали геополитические изменения. Ранее рынок дронов в значительной степени контролировала китайская компания DJI, продукцией которой активно пользовались даже американские службы. Однако запрет на импорт иностранных дронов в США открыл возможности для местных производителей.

Резник прямо заявляет, что хочет сделать Brinc "DJI западного мира" – компанией, которая станет ключевым игроком в сфере беспилотников для безопасности.