В Европе создали первую натрий-ионную батарею из локальных материалов

В Великобритании создали первый в Европе натрий-ионный аккумуляторный элемент, собранный полностью из материалов местного происхождения. Разработка стала результатом сотрудничества компании Batri и Университета Суонси и демонстрирует возможность суверенного производства батарей в пределах страны.

Исследовательская команда Batri и Университета Суонси собрала новый цилиндрический натрий-ионный элемент формата 18650, использовав исключительно материалы британского производства. По словам разработчиков, это первый в Европе аккумулятор такого типа, полностью создан на основе локальных цепей поставок. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Solarvision.

Почему этот натрий-ионный элемент считают стратегическим прорывом?

Элемент сочетает химические решения, разработанные Batri и учеными из Уэльса, в частности композитный углерод на основе валлийского каменного угля. Анод и катод изготовлены в Великобритании, а все активные материалы доступны через внутренние снабженческие сети.

Технический директор Batri Стивен Хьюз назвал проект стратегической вехой. По его словам, демонстрационный элемент доказывает, что независимое производство батарей является реальным и уже осуществляется в Уэльсе. Разработку поддержал Институт Фарадея, который предоставил спринт-финансирование для создания, тестирования и интеграции британских материалов в коммерческий цилиндрический формат.

В Batri отмечают, что этот элемент является лишь первым этапом более масштабной программы. Компания уже работает над новыми образцами и планирует наращивать производство материалов и собственные мощности по сбору аккумуляторов в пределах Уэльса.

Как пишет ESS-news, параллельно Batri сотрудничает с партнерами, в частности с AceOn Group, чтобы интегрировать натрий-ионные элементы британского производства в сменные батарейные модули и индивидуальные энергетические системы. Генеральный директор AceOn Group Марк Томпсон заявил, что компания присоединится к следующей фазе проекта, сосредоточившись на модульных решениях, готовых к масштабированию.

По его словам, сочетание прорыва Batri в формате 18650 и научной экспертизы Университета Суонси демонстрирует способность Великобритании создавать безопасные и надежные альтернативы свинцово-кислотным и базовым литий-ионным батареям.

Важной частью совместных исследований Batri и университета стало формирование локальных цепочек поставок материалов. В частности, ученые изучали возможности использования антрацита – твердого вида каменного угля – для создания высокоэффективных углеродных анодов.