Как в фильме "Особое мнение": Великобритания разрабатывает алгоритм для предсказания убийств

Министерство юстиции Великобритании работает над алгоритмом, который должен выявлять лиц с потенциальной угрозой совершения убийства.

Проект, известный как Homicide Prediction Project, базируется на данных британской полиции, что, вероятно, включают информацию о жертвах, свидетелей и подозреваемых, рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Смотрите также Искусственный интеллект официально прошел знаменитый тест Тьюринга

О существовании инициативы стало известно благодаря запросам правозащитной организации Statewatch в рамках Закона о свободе информации. На основе полученных документов правозащитники пришли к выводу, что разработка алгоритма осуществляется на основе полицейских данных, касающихся группы размером от 100 000 до 500 000 человек.

В сводках, которые используются в проекте, содержится чувствительная информация, в частности относительно психического здоровья, зависимости от наркотиков, суицидальных склонностей и инвалидности.

По мнению правозащитников, такая инициатива может "усилить и масштабировать структурную дискриминацию, которая лежит в основе уголовной правовой системы".

В Министерстве юстиции заявили, что проект имеет исследовательский характер. Представитель ведомства в комментарии для The Guardian отметил:

Этот проект создан исключительно с исследовательской целью. Он разработан на основе имеющихся данных Службы тюрем и пробации и полиции в отношении осужденных лиц, чтобы лучше понять риски совершения серьезного насилия среди тех, кто находится под пробацией.

Минюст также отметил, что отчет по этому проекту будет обнародован в надлежащее время.