Проєкт, відомий як Homicide Prediction Project, базується на даних британської поліції, що, ймовірно, включають інформацію про жертв, свідків і підозрюваних, розповідає 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Про існування ініціативи стало відомо завдяки запитам правозахисної організації Statewatch у рамках Закону про свободу інформації. На основі отриманих документів правозахисники дійшли висновку, що розробка алгоритму здійснюється на основі поліцейських даних, які стосуються групи розміром від 100 000 до 500 000 осіб.

У зведеннях, які використовуються в проєкті, міститься чутлива інформація, зокрема щодо психічного здоров’я, залежності від наркотиків, суїцидальних схильностей і інвалідності.

На думку правозахисників, така ініціатива може "посилити та масштабувати структурну дискримінацію, яка лежить в основі кримінальної правової системи".

У Міністерстві юстиції заявили, що проєкт має дослідницький характер. Представник відомства в коментарі для The Guardian зазначив:

Цей проєкт створено виключно з дослідницькою метою. Він розроблений на основі наявних даних Служби тюрем і пробації та поліції щодо засуджених осіб, щоб краще зрозуміти ризики вчинення серйозного насильства серед тих, хто перебуває під пробацією.

Мін'юст також наголосив, що звіт щодо цього проєкту буде оприлюднено в належний час.