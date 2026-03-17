Самые известные в мире энциклопедия и словарь подают в суд на ChatGPT

Издатели Encyclopaedia Britannica и Merriam-Webster подали иск против OpenAI, обвинив компанию в незаконном использовании десятков тысяч статей для обучения искусственного интеллекта. Дело может повлиять на правила использования онлайн-контента всей индустрией ИИ.

Encyclopaedia Britannica вместе с дочерней компанией Merriam-Webster подали судебный иск против OpenAI. Истцы утверждают, что компания без разрешения использовала почти 100 тысяч онлайн-статей для обучения своих языковых моделей, включая ChatGPT. Об этом пишет Digital Trends.

В чем именно обвиняют OpenAI?

Britannica заявляет, что ответы чатбота фактически заменяют ее собственный контент. Если пользователь получает готовое объяснение от ИИ, он может не переходить на сайт издателя, что приводит к потере трафика и доходов.

Отдельные претензии касаются использования материалов в системе RAG – механизме, когда ИИ обращается к актуальным источникам при формировании ответа. По словам истцов, в таких случаях ChatGPT может воспроизводить их текст полностью или частично.

Кроме авторских прав, компания также заявляет о возможном нарушении торговых марок. В иске указано, что чатбот иногда придумывает информацию, но приписывает ее Britannica, что может вводить пользователей в заблуждение и подрывать доверие к проверенным источникам.

Britannica считает, что такие "галлюцинации" ИИ ставят под угрозу доступ общества к качественной и надежной информации.

Что будет дальше?

Дальнейшее развитие событий остается неопределенным, ведь четких юридических прецедентов по обучению ИИ на защищенных авторским правом материалах пока нет. Законодательство в этой сфере только формируется.

Показательным является недавний процесс против компании Anthropic. Федеральный судья признал, что использование защищенных текстов для обучения может считаться трансформационным и допустимым. В то же время компанию обвинили в незаконной загрузке миллионов книг, что завершилось мировым соглашением на сумму 1,5 млрд долларов.

Ожидается, что решения по подобным делам определят, как технологические компании смогут использовать вебконтент в будущем. От этого будет зависеть баланс между развитием искусственного интеллекта и защитой авторских прав