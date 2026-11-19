Суд в Великобритании разрешил Apple публично подтвердить, что правительство страны требовало предоставить спецслужбам доступ к зашифрованным данным пользователей iCloud. Ранее компания не могла разглашать факт существования такого распоряжения.

Эта история связана с функцией Advanced Data Protection (ADP), которую Apple представила в 2022 году. Она распространяет сквозное шифрование на большинство пользовательских данных в iCloud. Благодаря этому расшифровать информацию могут только владелец учетной записи и его доверенные устройства. Сама Apple не имеет доступа к такому контенту и не может передать его государственным органам. Об этом пишет 9to5mac.

Почему британское правительство требовало доступа к данным Apple

В 2025 году британское правительство вынесло компании секретный приказ – так называемое уведомление о технических возможностях (Technical Capability Notice). Оно требовало создать механизм, который позволил бы правоохранительным органам и спецслужбам получать доступ к зашифрованным данным пользователей.

Законодательство, на основании которого был издан приказ, запрещало Apple сообщать о его существовании. Поэтому компания не могла открыто объяснить причину своих дальнейших действий.

В феврале 2025 года Apple объявила, что больше не будет предлагать функцию Advanced Data Protection новым пользователям в Великобритании. Те, кто уже активировал эту функцию, впоследствии также должны были ее отключить. Компания заявила, что разочарована потерей этого уровня защиты для британских клиентов. В то же время Apple подчеркнула, что никогда не создавала бэкдоров или универсальных ключей доступа к своим продуктам и не планирует этого делать.

Хотя компания не назвала причину отказа от ADP, ее решение фактически дало понять, что британские власти требуют ослабить шифрование. В профессиональном сообществе по кибербезопасности об этом говорили и раньше, но официально подтвердить приказ Apple не могла.

Что изменило решение суда

Apple обратилась в Трибунал по полномочиям в области расследований (Investigatory Powers Tribunal), который рассматривает жалобы на государственную слежку. К требованию компании присоединились организации, защищающие право на неприкосновенность частной жизни.

Как сообщает Financial Times, суд постановил, что британское правительство не доказало, что раскрытие факта издания такого приказа может нанести ущерб национальной безопасности. Таким образом, значительная часть юридического обжалования со стороны Apple и общественных организаций сможет проходить в рамках открытого судебного процесса. В то же время решение не отменяет само требование предоставить государственным органам доступ к зашифрованным данным. Теперь Apple сможет публично обсуждать его и оспаривать в открытом суде.