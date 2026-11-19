Історія пов’язана з функцією Advanced Data Protection (ADP), яку Apple представила у 2022 році. Вона розширює наскрізне шифрування на більшість даних користувача в iCloud. Завдяки цьому розшифрувати інформацію можуть лише власник облікового запису та його довірені пристрої. Сама Apple не має доступу до такого вмісту й не може передати його державним органам. Про це пише 9to5mac.

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Чому британський уряд вимагав доступу до даних Apple

У 2025 році британський уряд видав компанії секретний наказ – так зване повідомлення про технічні можливості (Technical Capability Notice). Він вимагав створити механізм, який дозволив би правоохоронцям і спецслужбам отримувати доступ до зашифрованих даних користувачів.

Законодавство, на підставі якого видали наказ, забороняло Apple повідомляти про його існування. Тому компанія не могла відкрито пояснити причину своїх подальших дій.

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У лютому 2025 року Apple оголосила, що більше не пропонуватиме Advanced Data Protection новим користувачам у Великій Британії. Ті, хто вже активував функцію, згодом також мали її вимкнути. Компанія заявила, що розчарована втратою цього рівня захисту для британських клієнтів. Водночас Apple наголосила, що ніколи не створювала бекдорів або універсальних ключів доступу до своїх продуктів і не планує цього робити.

Хоча компанія не назвала причину відмови від ADP, її рішення фактично дало зрозуміти, що британська влада вимагає послабити шифрування. У професійній спільноті з кібербезпеки про це говорили й раніше, але офіційно підтвердити наказ Apple не могла.

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Що змінило рішення суду

Apple звернулася до Трибуналу з повноважень щодо розслідувань (Investigatory Powers Tribunal), який розглядає скарги на державне стеження. До вимоги компанії приєдналися організації, що захищають приватність.

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Як повідомляє Financial Times, суд вирішив, що британський уряд не довів, що розкриття факту видачі такого наказу може зашкодити національній безпеці. Відтак значна частина юридичного оскарження Apple та громадських організацій зможе відбуватися у відкритому судовому процесі. Водночас рішення не скасовує саму вимогу надати державним органам доступ до зашифрованих даних. Тепер Apple зможе публічно обговорювати її та оскаржувати у відкритому суді.