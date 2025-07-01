Археологи нашли уникальную 3200-летнюю броню – она одна из старейших в Европе

Команда археологов обнаружила в Моравии, что в Чехии, редкую броню воина, возраст которой оценивают от 3200 до 3800 лет. Этот артефакт из бронзового века является одним из старейших образцов защитного снаряжения в Европе, а его и состояние сохранности позволяют раскрыть новые детали о военных традициях того времени.

Артефакт датируется примерно 1800-1600 годами до нашей эры. Он относится к раннему бронзовому веку и является одним из старейших образцов костяной брони в Европе. Находка была сделана во время раскопок на территории, где когда-то проживали представители унетицкой культуры, известной своим развитием металлургии и сложными погребальными традициями, информирует 24 Канал со ссылкой на Archaeology Mag.

Смотрите также В Польше нашли бумеранг из бивня мамонта возрастом 40 000 лет

Броня состоит из многочисленных пластин, изготовленных из кости, вероятно, крупного рогатого скота. Эти пластины были тщательно обработаны и соединены между собой, образуя прочный нагрудник, который защищал туловище воина. По словам исследователей, вес брони мог достигать нескольких килограммов, но ее конструкция обеспечивала достаточную гибкость для движений в бою.

Это свидетельствует о высоком уровне мастерства древних ремесленников, ведь создание такого снаряжения требовало значительного времени и навыков.

Бронзовый век – это период в истории, когда люди начали использовать бронзу для изготовления оружия и инструментов, примерно с 3300 до 1200 лет до нашей эры в Европе. В это время войны и конфликты между племенами были распространенными, поэтому защита, подобная найденной броне, играла важную роль.

Эта броня была найдена в захоронении, вероятно, высокопоставленного воина или вождя, ведь рядом с останками обнаружили бронзовые украшения и оружие, что указывает на особый статус покойного.



Находки рядом с захоронением / Фото Музей города Брно

Ученые предполагают, что броня могла использоваться не только для защиты в бою, но и как символ власти или престижа в обществе. Ее сохранение является исключительным, ведь органические материалы, такие как кость, редко выдерживают тысячелетия без разрушения.



Место обнаружения находки / Фото Музей города Брно

Исследование брони продолжается, и археологи планируют провести детальный анализ, чтобы определить точный вид кости, технику обработки и возможные следы использования в бою. Эта находка может пролить свет на военные технологии и социальную структуру унетицкой культуры, а также на торговые или культурные связи с другими регионами Европы того времени.

Кстати, ранее в Перу нашли город возрастом 3500 лет, который соединял побережье и Анды. Город расположен на высоте 600 метров над уровнем моря и имеет центральную круговую структуру, что подчеркивает его стратегическую важность для обмена товарами и идеями.