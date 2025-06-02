Процессоры следующего поколения настолько дорогие, что мы вряд ли увидим их в своих смартфонах

Если вы со страхом ждали появления 2-нанометровых процессоров, которые поднимут цены смартфонов уже в ближайшие годы, то вот еще худшая новость: чипы следующего поколения, изготовленные по технологии 1,4 нанометра, стоят еще больших денег.

TSMC движется к 1,4 нанометра, но цена кусается

Компания TSMC готовится к внедрению своего передового 1,4-нанометрового техпроцесса, который также называют "Angstrom". Ожидается, что каждая пластина, изготовленная по этой технологии, будет стоить около 45 000 долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Wccftech. Однако стоит заметить, что одна пластина не равна одному процессору. В зависимости от размера кристалла, на пластине помещается около 60-62 процессоров.

Смотрите также Украина берется за производство собственных чипов: что это значит и почему это хорошо

Ближайший к реализации 2-нанометровый техпроцесс стоит 30 000 долларов за пластину, и это уже очень дорого даже для крупнейших компаний. Если посчитать, то получается, что из всей стоимости будущего смартфона, 483-500 долларов будет стоить только сам процессор на 2 нанометра. Если туда поставить 1,4-нанометровый чип, его стоимость составит 725-750 долларов. Это больше, чем даже цена готового смартфона в среднебюджетном сегменте. Таким образом условной компании Apple через несколько лет придется продавать телефон на 242-250 долларов дороже, а это чрезвычайно большой скачок, которого компания не может себе позволить.

Для сравнения, печать одной пластины на 3 нанометра обходится сейчас в 18 000 долларов. Это означает, что один процессор стоит примерно в 290 долларов. Поэтому можно понять, что даже скачок от трех до двух нанометров будет ощутимым в последующие годы, если компании не найдут способ сэкономить на других комплектующих.

Однако производители не имеют выбора – они уже работают с 2-нм решениями, пытаясь не отстать в технологической гонке. В частности, TSMC начала принимать заказы на 2-нм техпроцесс еще с 1 апреля, и игроки на рынке готовы вкладывать миллиарды, чтобы получить конкурентное преимущество. MediaTek уже объявила, что начнет массовое производство своих 2-нм чипов в четвертом квартале 2025 года, что является сигналом для конкурентов не отставать.

Несмотря на то, что Apple часто критикуют за опоздание в адаптации некоторых стандартов, именно она обычно первой использует современные техпроцессы TSMC. Поэтому именно Apple потенциально может стать первым клиентом, который рискнет испытать новый 1,4-нм узел, хотя пока ни одна компания не выразила заинтересованность в заказах на него.

Стоит отметить, что производство 1,4-нм процессоров стартует не ранее 2028 года, поэтому есть вероятность, что технологию за это время удастся удешевить. Как правило, массовое производство приводит к падению цен.

На сегодня основное внимание клиентов сосредоточено на освоении 2-нм узла, который остается доступным и практичным в реализации.

А пока актуальными являются три нанометра, известные как N3E. В 2025 году на базе этой технологии появятся новые чипсеты, в частности Dimensity 9500 от MediaTek, Snapdragon 8 Elite Gen 2 от Qualcomm и Apple A19 и A19 Pro.

Если цены не упадут, это означает, что использование будущих техпроцессов в потребительской электронике будет эксклюзивом для высокоспециализированных или корпоративных решений, а не для массовых смартфонов, ведь в таком случае обычный телефон может стоить 1500-2000 долларов.