Клиент Bugatti захотел деталь, которая стоит больше, чем все авто за 2,5 миллиона долларов

Bugatti – французская автомобилестроительная компания, специализирующаяся на выпуске автомобилей класса "люкс". Для нее является обычным делом выпускать машины за миллионы долларов, выполняя индивидуальные пожелания клиентов по наполнению, дизайну и деталям. Один из таких покупателей захотел нечто особенное.

Очень дорого

В своем модельном ряду компания имеет Veyron, которая стоит на порядок выше, чем другие, с точки зрения цены и качества. Несколько дней назад немецкие специалисты по суперкарам Mechatronik выставили машину на продажу. Этот Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse имеет кузовные панели, фрезерованные из отдельных блоков алюминия, которые стоят более 2,5 миллиона долларов.

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Первые версии Veyron стоили миллионы долларов, но вариант Vitesse стоил вдвое дороже базового автомобиля. Это была финальная эволюция культового суперкара, откидная версия рекордной модели Super Sport, которая стала самым быстрым кабриолетом в мире. Из 450 автомобилей Veyron только 92 были Grand Sport Vitesse.

По данным Mechatronik, в 2014 году один из важнейших клиентов Bugatti хотел, чтобы Vitesse был "наиболее совершенной и захватывающей версией из того, что было возможно в то время, наиболее особенным Veyron и наиболее экстремальной и уникальной версией, которую когда-либо строили".

Вдохновением послужил Veyron Pur Sang, пять экземпляров которого было выпущено в 2007 году. Pur Sang имел капот и центральную часть из углеродного волокна с открытыми полированными алюминиевыми крыльями, бамперами и боковинами. Руководитель отдела дизайна Ахим Аншайдт и дизайнер цвета и отделки Лоран Шевалье решили, что подобное распределение цветов и материалов будет выглядеть великолепно, а также "будет соответствовать запросу клиента на очень чистый дизайн с использованием оригинальных материалов, желательно без краски, [который] больше всего выигрывает в сочетании с привлекательным, контрастным интерьером".



Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse / Фото Alex Penfold/Mechatronik

В зависимости от требований клиента, некоторые из Pur Sangs имели окрашенные бамперы вместо алюминиевых, а из-за больших размеров кузовных панелей некоторые из них пришлось сварить между собой, что привело к появлению швов, которые были отшлифованы вручную, но все равно были заметны. Для заказчика эти две вещи были неприемлемыми. В своем заказе он указал, что кроме карбоновой задней части, каждая кузовная панель должна быть изготовлена из отдельного куска алюминия, включая капот.

Bugatti пришлось написать новую CAD-программу, чтобы понять, как производить автомобиль, и инженеры компании в Германии подсчитали, что для этого понадобится более 20 тонн алюминиевых блоков.

– это технология, разработана для проектирования, разработки и создания технической документации, которая заменяет ручное рисование от руки и черчения на цифровой процесс.

Мало того, что производственные затраты были бы "астрономически высокими", они также оказались бы намного дороже уже согласованной цены продажи, поэтому в Bugatti решили сообщить клиенту, что его заказ отменяется и ему придется придумать "более практичную" спецификацию.

Услышав эту новость, клиент сказал, что не только отменит все остальные автомобили Bugatti, которые он уже на тот момент заказал, но и никогда больше не будет покупать у этой компании. Если, конечно, компания не создаст автомобиль по оригинальным спецификациям, а любые компромиссы будут "категорически отвергнуты".

У него уже было несколько Veyrons.

Также он заказал по одному из шести различных специальных выпусков Les Légendes de Bugatti, которые были построены на базе Grand Sport Vitesse (и было изготовлено всего по три единицы каждого из них).

У него также было заказано несколько Veyron Super Sports.

К тому же презентация преемника Chiron быстро приближалась и он, без сомнения, хотел бы иметь и такой автомобиль. Это машина стоимостью не менее 25 миллионов долларов.

Источник не указывает, какое конкретное количество машин заказал этот клиент, но отмечает, что их было "очень много".



Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse / Фото Alex Penfold/Mechatronik



Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse / Фото Alex Penfold/Mechatronik

В конце концов Bugatti уступила, и автомобиль был построен так, как и предполагалось изначально. Каждая кузовная панель была выточена из одного алюминиевого блока, а затем отшлифована, а углепластиковые панели были изготовлены из 6K-переплетения и выровнены под углом 90 градусов, что также было сложно в производстве в то время.

Mechatronik говорит, что это был "самый экстремальный и трудоёмкий" Veyron, который когда-либо делали, а стоимость всех пожеланий в итоге оказалась значительно большей, чем базовая цена Vitesse в 2,5 миллиона долларов.

Это действительно сделало автомобиль впечатляющим. Алюминиевые панели делают его похожим на космический корабль из фантастического фильма 60-х годов, а естественные блики подчеркивают чистоту дизайна Veyron. Помимо кузова, есть ряд других особых штрихов. Вся решетка радиатора также отполирована, а подковообразная решетка имеет специальный узор с инициалами владельца (KAQ), повторяющимися в виде водопада, логотип также можно найти на крышках топливных баков и вшитых в подголовники. Интерьер Carmine Red выглядит не менее фантастически: дизайнеры не прогадали с ярко-красным цветом, контрастирующим с алюминием.



Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse / Фото Alex Penfold/Mechatronik



Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse / Фото Alex Penfold/Mechatronik

Этот Vitesse с самого начала находился под опекой своего владельца и проехал всего 750 километров.

Цена на этот автомобиль не указана, но она точно является астрономически высокой.