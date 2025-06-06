Бывшие инженеры NVIDIA, работавшие над ИИ, перешли в Китай вместе со всеми своими знаниями

Китайские компании неустанно усиливают разработку собственных решений в сфере искусственного интеллекта, активно привлекая к работе бывших инженеров NVIDIA. Одной из таких является подсанкционная Huawei. На фоне американских ограничений это позволяет ей оставаться актуальной и вернуть свои позиции на рынке, чтобы снова конкурировать с американскими технологическими гигантами.

Huawei укрепляется благодаря бывшим работникам NVIDIA

Главный научный сотрудник NVIDIA Билл Далли заявил, что все больше инженеров по искусственному интеллекту, ранее работавших в американской компании, теперь сотрудничают с китайской Huawei. По его словам, Huawei активно переманивает специалистов NVIDIA в Китае, используя текущую геополитическую ситуацию и санкции США как шанс для усиления своих позиций на рынке ИИ, сообщает 24 Канал со ссылкой на Taiwan Economic Daily.

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Это создает серьезную конкуренцию американскому разработчику графических процессоров, чье присутствие в Китае ослабло после введения экспортных ограничений со стороны администрации Трампа. Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг ранее уже выражал беспокойство по этому поводу.

Окно возможностей для Китая

Согласно информации Taiwan Economic Daily, Далли отметил, что именно запрет на поставку ИИ-ускорителей NVIDIA H20 открыл китайским компаниям путь к быстрому росту и позволил привлечь высококлассных инженеров в сфере ИИ. Если в 2019 году китайские исследователи составляли менее трети общего количества специалистов в области, то сейчас их доля достигла уже 50%.

По словам Далли, Huawei смогла собрать масштабную команду ИИ-исследователей, значительная часть которых – это бывшие инженеры NVIDIA, работавшие над созданием программного обеспечения для китайской компании. Это позволяет Huawei развивать собственную экосистему, которая может составить конкуренцию американской технологии CUDA, которая ранее считалась почти незаменимой для китайских IT-гигантов.

Несмотря на то, что представители NVIDIA критикуют аппаратное обеспечение Huawei, утверждая, что оно уступает по производительности, в Китае чипы Ascend 910C и 910B считаются более привлекательными. Они доступны для местных компаний и не зависят от политической нестабильности, которая сопровождает сотрудничество с американскими поставщиками.

В то время как NVIDIA вынуждена переосмысливать свои рыночные перспективы в Китае, Huawei получает шанс расширить свою долю рынка и уменьшить зависимость от иностранных технологий. Это вызывает беспокойство у руководства NVIDIA, ведь компания теряет не только позиции, но и ключевых специалистов, которые уходят из компании вместе со всеми своими знаниями, коммерческими тайнами и многолетним опытом и многолетним опытом.