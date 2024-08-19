Концепт электрического Cadillac выглядит так, словно вылит из цельного куска металла

Во время автомобильной недели в Монтерее, которая только что завершилась в США, каждый производитель пытается представить что-то невероятно дорогое. Cadillac, который никогда не остается в стороне, присоединился к этому клубу с роскошным концептом Opulent Velocity в цвете, одновременно напоминающем золото и бронзу.

Детали

В отличие от концепта Sollei, который кажется более-менее готовым к дороге, Opulent Velocity – это взгляд в далекое будущее стиля Cadillac. Хотя он и не является радикальным отходом от нынешних автомобилей бренда, но новый концепт вносит определенную новизну в старания дизайнеров компании. Из привычного здесь мы видим те же вертикальные элементы освещения, повторное использование формы значка и дизайн колес, которые указывают на текущий язык дизайна компании.

Смотрите также Компания Acura представила невероятно стильный автомобиль, как из фильмов о далеком будущем

Opulent Velocity заметно более изогнутый, чем большинство современных Cadillac, а общая форма кузова закруглена таким образом, что не похожа на среднестатистический CT5. Здесь все еще есть жесткие грани для акцентов, но общий стиль — это плавные изгибы и иллюзия того, что этот автомобиль вылит в цельном куске драгоценного металла.



Cadillac Opulent Velocity / Фото Cadillac



Cadillac Opulent Velocity / Фото Cadillac

Интерьер, доступ к которому осуществляется через автоматические двери, открывающиеся вверх, не похож ни на что, что вы видите в современных машинах от Cadillac. Тонкие сиденья с высокими подлокотниками, экран в центре рулевого колеса — это далеко не Escalade.

Opulent Velocity еще более технологичен, чем серийные автомобили компании, полагаясь на "автономность 4-го уровня" и "главный дисплей с функциями дополненной реальности", чтобы передвигаться. Это очень смелые заявления, когда ваш автомобиль не является реальным, но они указывают на то, куда хочет двигаться Cadillac: больше технологий и больше автоматизации.



Cadillac Opulent Velocity / Фото Cadillac

Стоит не забывать, что это только концепт. Нет никаких данных о том, собирается ли компания создать такой автомобиль для серийного выпуска, и если да, то когда.

Шукаєте авто на кожен день? SUZUKI Vitara Hybrid 2024 року стане чудовим вибором. Цей кросовер з адаптивним круїз-контролем, системами моніторингу сліпих зон, автоматичного гальмування та економною витратою пального. Важливо, що зараз він продається зі знижкою до 86 000 грн.