CATL успешно испытала 4-тонный электрический самолет с передовой аккумуляторной технологией

CATL, ведущий мировой производитель аккумуляторов для электромобилей, успешно испытал 4-тонный электрический самолет, питающийся от своей передовой батареи со сверхвысокой плотностью энергии – до 500 Вт-ч/кг на элемент.

В апреле на Шанхайском автосалоне компания CATL представила свою новую конденсированную батарею, которая демонстрирует впечатляющую плотность энергии до 500 Вт-ч/кг на элемент. Эта инновация обещает произвести революцию в электрификации пассажирских самолетов.

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Работая в сотрудничестве с Китайской корпорацией коммерческих самолетов (COMAC), прошлым летом CATL создала авиационное подразделение для проектирования и разработки гражданских самолетов и компонентов, включая двигатели и пропеллеры.

Испытания электросамолета

Недавний успешный испытательный полет 4-тонного электрического самолета демонстрирует быстрый прогресс CATL. Глава компании Робин (Зенг) Юцин (Robin Yuqin) объявил о планах запустить 8-тонный коммерческий электрический самолет с дальностью полета 2000-3000 км к 2027 или 2028 году.

Он подтвердил, что этот самолет будет использовать новую батарею высокой плотности CATL, что делает его жизнеспособным для дальних перелетов и пригодным для частных и бизнес-джетов.

Об автомобилях не забыли

Помимо авиации, CATL совершенствует свои аккумуляторные технологии, разрабатывая натрий-ионные аккумуляторы следующего поколения. Эти батареи обещают более низкую стоимость, более долгий срок службы и улучшенную производительность при низких температурах, и потенциально могут быть выпущены на рынок уже в следующем году. По словам Зенга, эти новые батареи уже достигли 7 баллов по шкале производительности CATL от 1 до 10.

По данным южнокорейской исследовательской компании SNE Research, CATL продолжает лидировать на рынке аккумуляторов для электромобилей, на ее долю приходится более 37% рынка за первые четыре месяца 2024 года.

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Чтобы поддерживать свой рост, CATL планирует расширить свое глобальное присутствие двумя дополнительными зарубежными заводами в дополнение к шести уже запланированных в Германии, Таиланде, Венгрии, Индонезии и двух в США в партнерстве с Ford и Tesla.