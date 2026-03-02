Глава Ford разобрал Tesla и китайские электрокары и поменял свою стратегию

CEO Ford Jim Farley в 2025 году лично разобрал Tesla Model 3 и китайские электромобили. Увиденное настолько его поразило, что компания пересмотрела подход к электрокарам и создала отдельное подразделение для этого направления.

В конце 2025 года генеральный директор Ford Джим Фарли решил детально проанализировать конкурентов. Он организовал полный технический разбор электромобилей, чтобы понять, как они сконструированы и чем отличаются от моделей Ford. Об этом пишет Supercarblondie.

Что именно удивило руководителя Ford?

Первым под микроскоп попал Tesla Model 3. По словам Фарли в подкасте Фарли Office Hours: Business Edition, увиденное стало для него шоком. Разбор был не PR-акцией, а внутренним аудитом, призванным оценить эффективность собственных решений Ford.

Сравнение с Ford Mustang Mach-E выявило важную деталь: у Mach-E примерно на милю больше электрической проводки, чем у Tesla. Это означает лишний вес, более высокую сложность конструкции и потребность в большей и дорогой батарее. Фарли признался, что этот опыт был для него очень поучительным.

Китайские EV оказались не менее убедительными

На этом анализ не закончился. Фарли также разобрал несколько китайских электромобилей. Результат снова оказался неожиданным. По его словам, некоторые модели из Китая оказались значительно лучше ожиданий.

Среди брендов, которые он выделил, – BYD и Xiaomi. Китайские производители уже обеспечивают по меньшей мере половину продаж новых авто в Китае, и, по мнению Фарли, могут доминировать на мировом рынке.

Особенно он отметил Xiaomi SU7, который даже использовал как повседневный автомобиль. Разбор этих машин показал, что модели Ford тяжелее и сложнее по конструкции, чем у конкурентов.

Полученные выводы повлияли на на структуру компании. После технического анализа Фарли инициировал создание отдельного подразделения Model E, который сосредоточился исключительно на электромобилях. Фактически Ford выделила направление EV в самостоятельную бизнес-единицу.

По словам руководителя, опыт разбора конкурентов не просто заставил компанию пересмотреть отдельные инженерные решения, но и повлиял на долгосрочную стратегию развития. То, что начиналось как техническая проверка, переросло в переосмысление будущего одного из старейших автопроизводителей США.