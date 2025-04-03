Ученые построят новый адронный коллайдер, который превзойдет знаменитую установку в ЦЕРНе

Ученые из Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) представили амбициозный проект строительства еще большего и более мощного коллайдера. Этот гигантский ускоритель частиц имеет целью раскрыть новые тайны Вселенной, углубив наше понимание фундаментальных законов физики.

Детали проекта

Проект сейчас называется Future Circular Collider, что можно перевести как "Будущий Круговой Коллайдер". Это 91-километровый тоннель, который будет пролегать под землей вдоль франко-швейцарской границы, в частности частично под Женевским озером. Он станет преемником Большого адронного коллайдера, который работает сейчас. Над этой идеей работали около десяти лет и он может значительно улучшить исследования остальных загадок физики, сообщает 24 Канал со ссылкой на AP News.

Смотрите также Китайские ученые запустили "искусственное солнце" и его температура установила новый рекорд

Но не следует ожидать быстрой реализации проекта. Новая установка заработает не ранее 2040 года. Сначала планируют провести эксперименты с известной физикой, чтобы подтвердить совпадение данных на обоих коллайдерах. И только в 2070 годах начнутся эксперименты с неизвестным. Например, ученые планируют высокоэнергетические столкновения протонов и тяжелых ионов, сказал Джорджио Чиарелли, научный директор Итальянского национального института ядерной физики.



Сравнение размеров двух коллайдеров. Красным обозначено расположение нынешнего, а синим изображена территория прокладки будущего коллайдера / Фото CERN

В проекте изложены предложенные этапы строительства, влияние на окружающую среду, научные амбиции и стоимость. Независимые эксперты рассмотрят его перед тем, как два десятка стран-членов ЦЕРН решат в 2028 году, стоит ли двигаться дальше. Ожидается, что на новый коллайдер нужно будет потратить около 16 миллиардов долларов США.

Ученые, инженеры и партнеры ЦЕРН рассмотрели не менее 100 сценариев для нового коллайдера, прежде чем остановились на предложенном 91-километровом туннеле на средней глубине 200 метров. Диаметр тоннеля будет составлять около 5 метров.

Представители ЦЕРН заявляют, что с новой технологией они ожидают научные открытия, которые могут стимулировать инновации в таких отраслях, как криогенная техника, сверхпроводящие магниты и вакуумные технологии, что принесут пользу всему человечеству. Мы также можем узнать больше о бозоне Хиггса, неуловимой частице, которую неоднозначно окрестили "частицей Бога", что помогла объяснить, как образовалась материя после Большого взрыва.

Работа на Большом адронном коллайдере, размеры которого составляют сравнительно скромные 27 километров, подтвердила в 2013 году существование бозона Хиггса, центрального элемента в головоломке, известной как стандартная модель, которая помогает объяснить некоторые фундаментальные силы во Вселенной. Поэтому теперь нужно двигаться дальше, но текущие возможности этого не позволяют.

Генеральный директор ЦЕРН Фабиола Джанотти заявил, что будущий коллайдер "может стать самым экстраординарным инструментом, когда-либо построенным человечеством для изучения составных частей и законов природы на самых фундаментальных уровнях" Он позволит искать новые физические методы, которые объяснят структуру и эволюцию Вселенной.

Участие США

Под вопросом остается участие США в проекте. Соединенные Штаты являются домом для 2 000 пользователей ЦЕРН, что делает их крупнейшим национальным контингентом среди 17 000 человек, которые там работают, включая внешних экспертов за рубежом и персонал на месте. Администрация Трампа, которая сокращает иностранную помощь и расходы на науку и исследования, может перестать поддерживать ЦЕРН, тогда как администрация Байдена ранее обещала поддержку США в эксплуатации коллайдера.

Стоит отметить, что США является лишь государством-наблюдателем, а не членом ЦЕРН. Страна не делает регулярных взносов в бюджет ЦЕРН, но оплачивает конкретные отдельные проекты. Большая часть регулярного бюджета ЦЕРН поступает из Европы.