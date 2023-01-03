Феерия гаджетов: чего ожидать от крупнейшей технологической выставки CES 2023

В 2021 году выставка CES была отменена из-за пандемии. В 2022-м она происходила в гибридном формате, но посетители назвали ее "тенью" былого величия. В этом году организаторы снова ожидают переполненные залы, многочисленные презентации и встречи.

Consumer Electronics Show является крупнейшим технологическим событием года. Традиционно она начинается в первую неделю января, готовя основу для трендов, определяющих весь год. В этот раз выставка пройдет с 5 по 8 января.

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Чего ждать от CES 2023

Ожидается, что значительную долю внимания в этом году захватят метаверсы и устройства виртуальной реальности, а также искусственный интеллект во всех его проявлениях и приложениях. Meta, вероятно, позволит попробовать гарнитуру Oculus Quest и будет убеждать потенциальных пользователей, что ее виртуальная вселенная не бесполезна, как о том заявляли весь прошлый год обозреватели и тестировщики. Также компании покажут свои гаджеты, рассматриваемые как часть следующего поколения интернета, так называемого Web 3. Они охватят разнообразное оборудование смешанной реальности, технологии блокчейн и NFT. Сам Web 3 обещает человечеству более децентрализованный интернет, где технологические гиганты, крупный бизнес или правительства не будут больше держать всех ключей к жизни онлайн.

Аналитики ожидали, что среди инноваций Web 3 на выставке будут рекламироваться криптовалюты, но об этом, вероятно, можно забыть после краха криптовалютной платформы FTX и ареста ее директора Сэма Бенкмана-Фрида.

Среди новинок CES будут явно прослеживаться последствия пандемии, поскольку продукты, разработанные во время локдаунов и удаленной работы, теперь будут выходить на рынок, даже если образ жизни возвращается к привычкам, существовавшим до COVID-19, уверен аналитик Ави Грингарт. Также ожидаются технологии, предназначенные для лучшей оценки состояния здоровья и удаленной связи с поставщиками медицинских услуг, которые в последнее время набирают обороты.

Не забудут и про экологию – еще один тренд последних лет. Хотя выставка вне сомнений посвящена потребительству, окружающая среда также будет одной из важных тем. Здесь стоит ожидать большое разнообразие новинок – от гаджетов, предназначенных для извлечения мусора из водных путей, до приложений, помогающих людям сократить использование энергии. Многие компании сегодня отказываются от пластика в упаковке и переходят на биоразлагаемые материалы, одновременно пытаясь сократить выбросы углерода.

Какие устройства мы увидим

Среди более привычных нам технологий снова ожидается целая куча самых разных мониторов. В частности, Samsung опять увеличивает диагонали и разрешение (ожидается 5К-дисплей), сгибает, улучшает, повышает яркость и прочее. Привезет компания и новый холодильник, который надеется продать блогерам и стримерам, встроив в дверь огромный вертикальный экран, на котором можно листать соцсети. Свои мониторы покажут и Sony, LG и менее известная компания Corsair. Также покажут OLED-дисплеи с частотой 240 герц.

Упомянув об LG не лишним будет вспомнить, что компания приготовила экраны для автомобилей и динамик без решетки, толщиной всего 2,5 миллиметра. Кроме того, мы увидим новую линейку минималистичных бытовых приборов, в которых дизайнеры максимально убрали ненужные кнопки и декоративные элементы. В коллекции будут холодильник, стиральная машина, плита, посудомойка и прочее.



Автомобильные дисплеи LG Display на выставке CES 2023 / Фото LG

Компания Kohler решила удивлять еще больше и привезет на CES 2023 унитаз с голосовым помощником Alexa, подсветкой и даже динамиками. Стоимость его уже известна – 11 500 долларов. Numi 2.0 Smart Toilet впервые был продемонстрирован еще в 2019 году, но продолжал разрабатываться по сей день. Теперь он наконец-то выйдет на рынок.



Смарт-унитаз Numi 2.0 Smart Toilet / Фото Kohler