Российский суд арестовал три миллиарда рублей на счетах Twitch и Amazon

Суд Москвы арестовал имущество Amazon и её стриминговой платформы Twitch на 3 миллиарда рублей как обеспечительную меру из-за блокировки киберспортсмена Кирилла Малофеева. Последний является сыном подсанкционного главы канала "Царьград".

Учетная запись Кирилла Малофеева с ником Likkrit и 28 тысячами подписчиков была заблокирована в рамках санкций против его отца. Тот, напомним, является российским бизнесменом и политиком, которого называют одним из кошельков "русского мира". Константин Малофеев находится под международными санкциями. Он возглавляет совет директоров группы компаний "Царьград" и основал канал "Царьград ТВ". Последний занимается непрерывной пропагандой и был заблокирован на YouTube в июле 2020 года. Компания Google после этого получила судебный иск, который проиграла. Как ранее сообщалось, компания смогла отсудить миллиард рублей и передала их на войну против Украины.

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Что известно

Теперь Арбитражный суд Москвы принял решение арестовать имущество компании Amazon и ее стриминговой платформы Twitch из-за блокировки аккаунта киберспортсмена. Решение было принято 16 ноября.

Twitch и Amazon чувствуют себя выше российского законодательства, выше суверенного государства. Они произвольно нарушают контрактные обязательства. По сути, такие действия являются цензурой и дискриминируют российских киберспортсменов и их аудиторию.

– жалуется Forbes Кирилл Малофеев.

Представитель Кирилла Малофеева подчеркнул, что его иск должен стать примером для защиты интересов всего сообщества киберспортсменов и "вообще всех российских спортсменов".

Это не первый иск Малофеева против Twitch и Amazon, однако раньше ему отказывали в рассмотрении, поскольку он не зарегистрирован предпринимателем. Стример требовал восстановить аккаунт и возможность его монетизации до состояния, которое было до "нарушения его прав". В случае невыполнения требований суда, он просил взимать с ответчика штраф в размере 100 000 рублей за каждый день после вынесения решения, начиная с третьего дня. При этом еженедельно (начиная со второй недели) сумма ежедневной неустойки должна увеличиваться вдвое.

Как отмечает российский Forbes, у компании Amazon есть активы на территории России, но какие именно будут заморожены как обеспечительные меры будут определять судебные приставы во время реализации решения.