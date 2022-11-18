Обліковий запис Кирила Малофєєва з ніком Likkrit і 28 тисячами підписників було заблоковано в рамках санкцій проти його батька. Той, нагадаємо, є російським бізнесменом та політиком, якого називають одним із гаманців "русского міра". Костянтин Малофєєв перебуває під міжнародними санкціями. Він очолює раду директорів групи компаній "Царьград" і заснував канал "Царьград ТВ". Останній займається безупинною пропагандою та був заблокований на YouTube у липні 2020 року. Компанія Google після цього отримала судовий позов, який програла. Як раніше повідомлялося, компанія змогла відсудити мільярд рублів і передала їх на війну проти України.

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Що відомо

Тепер Арбітражний суд Москви ухвалив рішення заарештувати майно компанії Amazon та її стримінгової платформи Twitch через блокування акаунта кіберспортсмена. Рішення ухвалено 16 листопада.

Twitch і Amazon почуваються вищими за російське законодавство, вищими за суверенну державу. Вони довільно порушують контрактні зобов'язання. По суті, такі дії є цензурою і дискримінують російських кіберспортсменів та їхню аудиторію,

— скаржиться Forbes Кирило Малофєєв.

Представник Кирила Малофєєва наголосив, що його позов має стати прикладом для захисту інтересів усієї спільноти кіберспортсменів і "взагалі всіх російських спортсменів".

Це не перший позов Малофєєва проти Twitch і Amazon, однак раніше йому відмовляли в розгляді, оскільки він не зареєстрований як підприємець. Стрімер вимагав відновити акаунт і можливість його монетизації до стану, який був до "порушення його прав". У разі невиконання вимог суду він просив стягувати з відповідача штраф у розмірі 100 000 рублів за кожен день після винесення рішення, починаючи з третього дня. При цьому щотижня (починаючи з другого тижня) сума щоденної неустойки повинна збільшуватися вдвічі.

Як зазначає російський Forbes, у компанії Amazon є активи на території в Росії, але які саме будуть заморожені як забезпечувальні заходи визначатимуть судові пристави під час реалізації рішення.