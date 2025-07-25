ChatGPT 5 должен был выйти в июле, но снова отложен: объявлена новая дата

Следующее поколение языковой модели GPT ожидают уже слишком долго. Этот запуск будет значительным событием в мире ИИ, поскольку GPT-5 обещает совместить скорость и интеллектуальные возможности предыдущих моделей. Но компания постоянно откладывает релиз, не всегда называя причину изменения дат. После утечек ожидалось, что дебют состоится в июле, но новые данные снова свидетельствуют о переносе.

Когда выйдет GPT-5?

Ожидается, что OpenAI представит новую большую языковую модель GPT-5 уже в августе 2025 года. Таким образом перенос является не слишком большим, но нет никаких гарантий, что дату не изменят снова, пишет 24 Канал со ссылкой на Mashable.

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GPT-5 станет интегрированной мультимодальной моделью, которая будет обрабатывать не только текст, но и изображения, аудио и видео, что позволит гибко взаимодействовать с ней.

Модель также будет иметь адаптивный интеллект, что позволит ей самостоятельно выбирать оптимальную стратегию ответа: быстрые результаты или глубокое логическое мышление.

Интегрированная память позволит GPT-5 запоминать контекст, особенности пользователя и предыдущие сессии для более персонализированной помощи.

Каждый раз большие контекстные окна были особенностью все предыдущих выпусков, поэтому и в этом можно ожидать продолжения традиции.

Лучшие навыки кодирования также могут быть частью GPT-5. Ранее в этом месяце гендиректор Сэм Альтман поделился твитом, в котором заявил, что попытался использовать "новую модель" для небольшого проекта кодирования. Она справилась за 5 минут и результат был "очень, очень хорошим". Хотя неизвестно, о какой новой модели говорил Альтман, это может быть именно GPT-5.

В целом новый GPT-5 должен улучшить возможности рассуждения и решения проблем, что сделает модель более эффективной в сложных задачах. Это означает меньше "галлюцинаций" и более точные, основанные на фактах ответы.

Кроме того, есть слухи, что новая модель будет доступна в трех версиях – основной, мини и самой маленькой, которая может называться "нано". Основная и мини-версии будут интегрированы в ChatGPT для платной и бесплатной версий соответственно, и доступны через API, тогда как последняя будет предназначаться исключительно для разработчиков API.

Согласно сообщениям, OpenAI изначально готовила серверные мощности для GPT-5 на конец мая, но после дополнительного тестирования и некоторых задержек запуск перенесли. Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман в своих публикациях намекал на скорый выпуск GPT-5, отмечая, что модель "скоро будет выпущена", но дату никогда не называл.