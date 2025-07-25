Коли вийде GPT-5?

Очікується, що OpenAI представить нову велику мовну модель GPT-5 вже у серпні 2025 року. Таким чином перенесення є не надто великим, але немає жодних гарантій, що дату не змінять знову, пише 24 Канал з посиланням на Mashable.

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GPT-5 стане інтегрованою мультимодальною моделлю, яка оброблятиме не тільки текст, а й зображення, аудіо та відео, що дозволить гнучко взаємодіяти з нею.

Модель також матиме адаптивний інтелект, що дасть їй змогу самостійно обирати оптимальну стратегію відповіді: швидкі результати чи глибоке логічне мислення.

Інтегрована пам'ять дозволить GPT-5 запам'ятовувати контекст, особливості користувача та попередні сесії для більш персоналізованої допомоги.

Щоразу більші контекстні вікна були особливістю всі попередніх випусків, тож і в цьому можна очікувати продовження традиції.

Кращі навички кодування також можуть бути частиною GPT-5. Раніше цього місяця гендиректор Сем Альтман поділився твітом, у якому заявив, що спробував використати "нову модель" для невеликого проекту кодування. Вона справилась за 5 хвилин і результат був "дуже, дуже добрим". Хоча невідомо, про яку нову модель говорив Альтман, це може бути саме GPT-5.

В цілому новий GPT-5 має покращити можливості міркування та вирішення проблем, що зробить модель ефективнішою у складних завданнях. Це означає менше "галюцинацій" та більш точні, засновані на фактах відповіді.

Крім того, є чутки, що нова модель буде доступна у трьох версіях – основній, міні та найменшій, яка може називатися "нано". Основна та міні-версії будуть інтегровані в ChatGPT для платної та безплатної версій відповідно, і доступні через API, тоді як остання призначатиметься виключно для розробників API.

Згідно з повідомленнями, OpenAI спочатку готувала серверні потужності для GPT-5 на кінець травня, але після додаткового тестування та деяких затримок запуск перенесли. Генеральний директор OpenAI Сем Альтман у своїх публікаціях натякав на швидкий випуск GPT-5, зазначаючи, що модель "скоро буде випущена", але дату ніколи не називав.