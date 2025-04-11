Разработчик запустил ChatGPT на одном из самых старых iPhone

Первый в истории iPhone вышел в 2007 году, а через два года мир увидел iPhone 3GS. Если сравнивать его характеристики с нынешними стандартами, то этот смартфон кажется просто каким-то ископаемым артефактом, но это не помешало 17-летнему разработчику обойти ограничения и запустить на нем ChatGPT.

И это не просто технический трюк: старое устройство теперь может полноценно общаться с ИИ, обрабатывать изображения и сохранять историю чатов. Даже некоторые новые iPhone не способны на это, сообщает 24 Канал со ссылкой на 9to5mac.

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Как ему это удалось

ChatGPT сегодня доступен почти везде – от компьютеров до смартфонов. Однако официальное приложение OpenAI работает только на устройствах с iOS 17 или более новой версией, то есть отвергает немало старых iPhone. Это не остановило 17-летнего разработчика, который решил доказать, что даже iPhone 3GS образца 2009 года способен работать с ChatGPT.

Он создал альтернативное приложение под названием ChatGPT for Legacy iOS, которое функционирует как клиент для старых устройств. Благодаря использованию официального API OpenAI, это приложение обеспечивает работу ChatGPT почти на том же уровне, что и современные версии. И хотя он не поддерживается через App Store, скачать его можно на устройства, получившие джейлбрейк (взломанные), начиная с iOS 6.



ChatGPT for Legacy iOS / bag.xml

Разработчик подчеркивает, что это не просто "доказательство концепции". ChatGPT for Legacy iOS предоставляет полноценную функциональность: ведение текстовых диалогов с контекстом, доступ к истории чатов, возможность загрузки изображений для визуального анализа, а также генерацию картинок. Все разговоры сохраняются автоматически, поэтому к ним можно возвращаться в любое время.

Очевидно, что эта программа является фактически окном в ChatGPT. Никакие данные не обрабатываются на слабом железе смартфона, а вместо этого передаются на серверы OpenAI. iPhone используется только в роли экрана, который транслирует то, что предоставляет вам ИИ со своих серверов. В этом случае вам и не нужен мощное устройство, ведь он только выводит текст разговора на дисплей.

Приложение совместимо с iPhone 3GS и всеми более новыми моделями, на которых можно установить как минимум iOS 6.