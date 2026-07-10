OpenAI запускает агента ChatGPT Work, созданного для автоматизации вашей работы

OpenAI делает еще один шаг от простых ответов к полной автономии. Новый агент ChatGPT Work обещает взять на себя рутинные задачи, которые раньше занимали дни или недели. Это не просто обновление, а попытка превратить искусственный интеллект в полноценного коллегу, работающего с вашими файлами и программами.

От слов к делу: возможности ChatGPT Work

Компания OpenAI официально представила ChatGPT Work – автономного агента, способного выполнять сложные многоэтапные задачи без постоянного контроля со стороны человека. Эта новинка появилась одновременно с выпуском нового семейства моделей GPT-5.6, в которое вошли версии Sol, Terra и Luna. В отличие от привычных чат-ботов, новый инструмент умеет собирать контекст в различных программах, файлах и рабочих процессах для создания готовых документов, электронных таблиц, презентаций и даже веб-приложений, пишет издание Android Authority.



ChatGPT Work / Изображение OpenAI

Главная особенность ChatGPT Work заключается в его способности работать над проектом часами. Агент разбивает большую цель на мелкие шаги и выполняет их самостоятельно. Пользователь при этом может следить за прогрессом в режиме реального времени, отвечать на уточняющие вопросы, менять направление работы или утверждать ключевые действия. Это превращает взаимодействие с искусственным интеллектом из простого диалога в полноценное делегирование функций.

Все эти возможности мы создали на основе того, что узнали от пользователей Atlas, которые рискнули протестировать новый браузер,

– прокомментировал представитель OpenAI Джеймс Сан.

Автоматизация рутинных задач и реальные кейсы

Новый агент получил функцию "Scheduled Tasks" (Запланированные задачи). Она позволяет ChatGPT Work работать даже тогда, когда вы находитесь вдали от компьютера или смартфона. Например, система может каждое утро проверять обновления в Microsoft Teams или Slack, сводить их в единый отчет или обновлять презентацию к еженедельному совещанию.



Scheduled Tasks в ChatGPT Work / Изображение OpenAI

Внутренние тесты в OpenAI показали потрясающие результаты. Отдел продаж компании смог сократить время подготовки индивидуального предложения для клиента с нескольких недель до 24 часов. ИИ самостоятельно структурировал заметки по переговорам, передал запрос техническим специалистам и скоординировал работу команды.

В финансовом секторе ChatGPT Work помог сократить процесс закрытия месяца с нескольких дней до считанных часов. Агент самостоятельно находил источники данных, переносил их в Excel, проводил сверку и готовил итоговые слайды.

Несмотря на сложность процессов, пользователь всегда остается главным. Вы сами определяете, к каким приложениям ИИ имеет доступ, когда он должен отчитываться и какие действия требуют вашей личной подписи.

Интеграция с Codex и преобразование настольной версии

Важным шагом стала полная интеграция технологии Codex непосредственно в ChatGPT Work. Codex долгое время был инструментом преимущественно для разработчиков, но более 1 миллиона человек начали использовать его для задач, не связанных с написанием кода. Теперь эти возможности доступны всем.

Настольное приложение для Windows и Mac претерпело полную трансформацию. Старую версию переименовали в ChatGPT Classic, а новое приложение стало универсальным хабом, объединяющим обычный чат, рабочего агента и инструменты Codex. Разработчики могут оставить иконку Codex по умолчанию, но функционально это теперь единая экосистема.

Кроме того, OpenAI представила функцию "Sites" в режиме публичной бета-версии. Она позволяет превратить ваши идеи или данные в интерактивные веб-сайты, дашборды или трекеры проектов, которыми можно делиться по ссылке.

Что касается технической базы, то с 23 июля компания выводит из эксплуатации модель GPT-5.4, оставляя актуальными GPT-5.5 и новую GPT-5.6. Последняя обеспечивает невероятную скорость работы функции Computer Use, где ИИ может буквально управлять вашим компьютером: кликать, печатать и перемещать файлы по вашему поручению.



ChatGPT Work / Изображение OpenAI

Безопасность и условия доступа

Для корпоративных клиентов OpenAI внедрила усиленные меры безопасности. Администраторы тарифных планов Enterprise и Edu могут централизованно управлять доступом к плагинам, подключенным инструментам и просматривать историю действий агента через специальный Compliance API.

Особое внимание уделили системе "Auto-review", которая с помощью самых современных моделей проверяет каждое важное действие ИИ перед его выполнением. Это помогает предотвратить случайную утечку конфиденциальной информации.

В ходе тестирования эта система заблокировала 100% попыток получения защищенных данных.

Развертывание ChatGPT Work началось 9 июля. Пользователи тарифных планов Pro, Enterprise и Edu получили доступ первыми, а владельцы тарифных планов Plus и Business – в течение следующих нескольких дней.

Настольная версия приложения доступна для всех, включая бесплатные тарифы. Использование агента тарифицируется в зависимости от сложности задачи – большие проекты могут потреблять больше лимитов вашего тарифного плана.

Это первый шаг к более широкому видению ChatGPT – где искусственный интеллект выходит за пределы ответов на вопросы, помогая каждому воплотить свои самые смелые идеи в реальность,

– подытожили представители компании OpenAI.

Разработчики уверены, что со временем ChatGPT Work станет таким же привычным инструментом, как электронная почта или текстовый редактор, позволяя людям сосредоточиться на стратегических задачах, пока ИИ берет на себя операционную работу.