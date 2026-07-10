Від розмов до дій: можливості ChatGPT Work

Компанія OpenAI офіційно представила ChatGPT Work – автономного агента, здатного виконувати складні багатоетапні завдання без постійного нагляду з боку людини. Ця новинка з'явилася одночасно з релізом нового сімейства моделей GPT-5.6, куди увійшли версії Sol, Terra та Luna. На відміну від звичних чат-ботів, новий інструмент вміє збирати контекст у різних програмах, файлах і робочих процесах для створення готових документів, електронних таблиць, презентацій і навіть вебзастосунків, пише видання Android Authority.



ChatGPT Work / Зображення OpenAI

Головна особливість ChatGPT Work полягає в його здатності працювати над проєктом годинами. Агент розбиває велику мету на дрібні кроки та виконує їх самостійно. Користувач при цьому може стежити за прогресом у режимі реального часу, відповідати на уточнювальні запитання, змінювати напрямок роботи або затверджувати ключові дії. Це перетворює взаємодію зі штучним інтелектом із простого діалогу на повноцінне делегування функцій.

Усі ці можливості ми побудували на основі того, що дізналися від користувачів Atlas, які ризикнули протестувати новий браузер,

– прокоментував представник OpenAI Джеймс Сан.

Автоматизація рутини та реальні кейси

Новий агент отримав функцію "Scheduled Tasks" (Заплановані завдання). Вона дозволяє ChatGPT Work працювати навіть тоді, коли ви перебуваєте далеко від комп'ютера чи смартфона. Наприклад, система може щоранку перевіряти оновлення в Microsoft Teams або Slack, зводити їх у єдиний звіт або оновлювати презентацію до щотижневої наради.



Scheduled Tasks у ChatGPT Work / Зображення OpenAI

Внутрішні тести в OpenAI показали приголомшливі результати. Відділ продажів компанії зміг скоротити час створення індивідуальної пропозиції для клієнта з кількох тижнів до 24 годин. ШІ самостійно структурував нотатки з переговорів, передав запит технічним фахівцям і скоординував роботу команди.

У фінансовому секторі ChatGPT Work допоміг скоротити процес закриття місяця з кількох днів до лічених годин. Агент самостійно знаходив джерела даних, переносив їх у Excel, проводив звірку та готував фінальні слайди.

Попри складність процесів, користувач завжди залишається головним. Ви самі визначаєте, до яких додатків ШІ має доступ, коли він повинен звітувати та які дії потребують вашого особистого підпису.

Інтеграція з Codex та перетворення десктопної версії

Важливим кроком стала повна інтеграція технології Codex безпосередньо в ChatGPT Work. Codex тривалий час був інструментом переважно для розробників, але понад 1 мільйон людей почали використовувати його для завдань, не пов'язаних із написанням коду. Тепер ці можливості доступні всім.

Десктопна програма для Windows та Mac пройшла повну трансформацію. Стару версію перейменували на ChatGPT Classic, а новий додаток став універсальним хабом, що об'єднує звичайний чат, робочого агента й інструменти Codex. Розробники можуть залишити іконку Codex за замовчуванням, але функціонально це тепер єдина екосистема.

Окрім цього, OpenAI представила функцію "Sites" у режимі публічної бети. Вона дозволяє перетворити ваші ідеї чи дані на інтерактивні вебсайти, дашборди або трекери проєктів, якими можна ділитися за посиланням.

Щодо технічної бази, то з 23 липня компанія відправляє на пенсію модель GPT-5.4, залишаючи актуальними GPT-5.5 та нову GPT-5.6. Остання забезпечує неймовірну швидкість роботи функції Computer Use, де ШІ може буквально керувати вашим комп'ютером: клікати, друкувати та переміщувати файли за вашим дорученням.



ChatGPT Work / Зображення OpenAI

Безпека та умови доступу

Для корпоративних клієнтів OpenAI впровадила посилені заходи безпеки. Адміністратори планів Enterprise та Edu можуть централізовано керувати доступом до плагінів, підключених інструментів та бачити історію дій агента через спеціальний Compliance API.

Особливу увагу приділили системі "Auto-review", яка за допомогою найсучасніших моделей перевіряє кожну важливу дію ШІ перед її виконанням. Це допомагає запобігти випадковому витоку конфіденційної інформації.

Під час тестування ця система заблокувала 100% спроб отримати захищені дані.

ChatGPT Work почали розгортати 9 липня. Користувачі планів Pro, Enterprise та Edu отримали доступ першими, а власники Plus та Business – упродовж наступних кількох днів.

Десктопна версія програми доступна для всіх, включаючи безкоштовні тарифи. Використання агента тарифікується залежно від складності завдання – великі проєкти можуть споживати більше лімітів вашого плану.

Це перший крок до ширшого бачення ChatGPT – де інтелект виходить за межі відповідей на запитання, допомагаючи кожному втілити свої найбільші ідеї в реальність,

– підсумували представники компанії OpenAI.

Розробники впевнені, що з часом ChatGPT Work стане таким же звичним інструментом, як електронна пошта чи текстовий редактор, дозволяючи людям зосередитися на стратегічних завданнях, поки ШІ бере на себе операційну роботу.