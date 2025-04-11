Кость, извлеченная 10 лет назад из моря, оказалась челюстью вымершего денисовского человека

Челюстную кость, некогда извлеченную из моря, удалось идентифицировать как останки денисовского человека – загадочного доисторического родственника Homo sapiens. Это открытие проливает новый свет на распространение и адаптационные возможности этого малоизученного вида, останки которого ученые находили всего несколько раз.

Уникальная находка расширяет карту присутствия денисовцев

Десять лет назад рыбаки из Тайваня вытащили с морского дна челюстную кость, которую археологи впоследствии назвали Penghu 1. Эта окаменелость долгое время оставалась научной загадкой, поскольку предыдущие попытки точно идентифицировать ее происхождение – в частности через анализ ДНК – не дали результатов. Но теперь международная команда исследователей из Японии, Тайваня и Дании провела палеопротеомный анализ (изучение древних белков) и установила, что кость принадлежала мужчине из числа денисовцев, сообщает 24 Канал со ссылкой на Science.

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Это открытие имеет большое значение: оно является первым подтвержденным молекулярными данными случаем присутствия денисовцев на территории современного Тайваня и в целом в Юго-Восточной Азии. До сих пор денисовские останки, найденные в Сибири и на Тибетском плато, были ограничены преимущественно мелкими фрагментами костей и зубов. Полного скелета до сих пор не обнаружено, а Penghu 1 – одна из наиболее хорошо сохранившихся костей среди менее чем 15 идентифицированных окаменелостей денисовского человека.

Анализ белков из челюсти и зубов позволил реконструировать тысячи аминокислотных остатков. Два из них оказались характерными исключительно для денисовцев. Также были обнаружены белки, присущие мужскому полу, что позволило установить пол человека. Это прямое свидетельство подтверждает предположение, что денисовцы жили не только на севере, но и в тропических регионах, демонстрируя адаптивность к различным климатическим условиям.



Penghu 1 / Фото Yousuke Kaifu

Исследование показывает, что денисовцы, которые были близкими родственниками неандертальцев, могли жить в диапазоне от 370 000 до 30 000 лет назад. Они сосуществовали с другими видами гомининов и даже скрещивались как с неандертальцами, так и с Homo sapiens. У современных людей, в частности в Юго-Восточной Азии, до сих пор обнаруживают генетические следы денисовского происхождения.

Из-за плохого состояния сохранности челюсти исследователи не смогли использовать прямые методы датировки, например урановый или радиоуглеродный анализ. Поэтому возраст кости определили на основе косвенных данных – химического состава, сопутствующих окаменелостей животных и знаний об изменениях уровня моря. В результате было определено два возможных периода: 10-70 тысяч лет назад или 130-190 тысяч лет назад.

Морфологический анализ показал, что челюсть имеет массивное строение, большие коренные зубы и выразительные корневые структуры. Эти особенности совпадают с другими денисовскими останками, в частности из пещеры Байшия на Тибетском плато. Это позволяет предположить, что подобные анатомические черты были распространены среди всех денисовцев.

Ученые отмечают, что денисовцы, в отличие от своих неандертальских родственников, имели значительно большие зубы и массивные челюсти, что может быть признаком различия между видами после эволюционного разделения, который, по оценкам, произошел около 300-400 тысяч лет назад.

Это открытие, которое базируется на современных молекулярных методах, приближает нас к пониманию того, кем были денисовцы, как они жили, передвигались, и как адаптировались к различным условиям. Хотя многие вопросы остаются без ответов, Penghu 1 добавляет еще один важный фрагмент к мозаике истории человеческой эволюции.