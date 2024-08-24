Приготовление пищи очень важно для нашего вида. Некоторые исследователи считают, что именно оно позволило нашим предкам высвободить дополнительные калории, необходимые для роста мозга. Точное время этого перехода неизвестно, но есть данные, свидетельствующие, что люди готовили пищу по меньшей мере 50 000 лет назад и даже 2 миллиона лет назад. Эти доказательства происходят из двух областей: археологии и биологии.

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Какие доказательства дает археология

Одним из археологических доказательств кулинарии являются приготовленные зерна крахмала, найдены в зубном камне (затвердевшем зубном налете). Ученые находят эти свидетельства в зубах, которым 50 000 лет.

Но если говорить о более раннем периоде, то доказательства менее четкие. Как правило, ученые ищут доказательства того, что люди контролировали огонь. Но доказательства контролируемого огня не обязательно свидетельствуют о приготовлении пищи: люди могли использовать огонь для обогрева или, например, для изготовления инструментов или отпугивания животных.

Свидетельства об огне есть во всех археологических источниках. Но проблема заключается в том, чтобы различить, был ли это контролируемый огонь, или огонь, который разгорался естественным образом – например, лесной пожар.

У нас есть лесной пожар, который движется по ландшафту, и у нас есть гоминиды, которые могут поднять тлеющую веточку и воспользоваться ею, чтобы, возможно, обработать инструменты или приготовить пищу,

– говорит Бетан Линскотт, археолог-геохимик из Оксфордского университета.

Линскотт добавляет, что одной из ключевых вещей, которую ищут ученые, пытаясь доказать примеры контроля над огнем, является фактическая структура горения – возможно, камни, расположенное по кругу, а затем немного пепла в середине, или фитолиты (кремнеземные структуры, оставленные давно отмершими растениями) или обгоревшие артефакты и другие вещи.

Исследователи нашли эти артефакты во многих местах, которые существовали до появления Homo sapiens, а это означает, что более ранние гоминины также использовали огонь:

Команда исследователей в пещере Кесем в Израиле нашла доказательства очага возрастом 300 000 лет рядом с останками убитых животных.

В пещере в Саффолке, Англия, был найден очаг возрастом 400 000 лет, который содержал обгоревшие кости и кремень, который использовался для изготовления инструментов.

Работая на месте под названием Гешер Бенот Яаков в Израиле, исследователи нашли убедительные доказательства приготовления пищи 780 000 лет назад: там были не только круги из камней, указывающие на костер, но и рыбьи кости, которые свидетельствовали, что их нагревали.

Еще раньше пепел в пещере Вандерверк в Южной Африке заставил ученых заподозрить, что приготовление пищи происходило 1 миллион лет назад. Пещера настолько глубокая – около 30 метров глубиной, – что это не могло быть естественным процессом, который образовал этот пепел миллион лет назад.

Существуют даже доказательства того, что 1,6 миллиона лет назад в Кении существовал контролируемый огонь.

Какие подсказки дает биология

Биологические доказательства того, когда началось приготовление пищи, существуют в процессе эволюции человеческого организма.

Мы как вид отличаемся от всех других видов на Земле, потому что мы биологически приспособлены к употреблению вареной пищи. Поэтому возникает вопрос: когда это произошло?

– говорит Ричард Ренгем, бывший профессор биологической антропологии Гарвардского университета.

Например, во время исследования людей, которые сидели на сыроедении, ученые обнаружили, что участники, как правило, теряли вес, а у трети женщин прекращались менструации.

По мнению Ренгема, это могло начаться еще до появления современного человека. Homo erectus был первым гоминином, который имел менее похожие на приматов и более похожие на человека пропорции тела, и некоторые из этих особенностей позволяют предположить, что они, возможно, были первыми, кто начал готовить пищу.

Одним из главных различий между людьми и нашими родственниками-приматами является размер нашего кишечника. Поскольку приготовление пищи требует от нас меньше пищеварения, наш кишечник меньше, чем у приматов.

Наш толстый кишечник, последний отдел кишечника, составляет примерно две трети от того размера, который он бы имел, если бы мы были шимпанзе, бонобо или гориллой,

– объяснил Ренгем.

Чтобы вместить больший кишечник, нечеловеческие приматы имеют широкий таз и развернутые ребра. Наши человеческие предки потеряли эти черты около 2 миллионов лет назад. То есть мы должны были бы начать готовить пищу еще раньше, чтобы эволюционные процессы на это постепенно среагировали и подстроили под это наши тела.

Еще одна вещь, которая произошла примерно в это же время (1,8 миллиона лет назад), – это самое большое уменьшение размера жевательных зубов в истории человеческой эволюции. И опять же, это очень хорошо вписывается в идею о том, что вдруг что-то изменилось в диете. В частности, пищу стало легче пережевывать, она стала мягче.

Ренгем подытоживает, что приготовление пищи, вероятно, началось с возникновением вида, который наиболее похож на нас в эволюции человека, Homo erectus. Если усреднить временной интервал, то это будет где-то 1,9 миллиона лет назад. Ключевую роль в этом сыграл контроль над огнем.