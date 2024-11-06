Новое открытие может сделать умные часы автономными – они будут питаться энергией тела

Международная группа ученых разработала экологически чистый способ производства электроэнергии из тепла человеческого тела с помощью лигнина – растительного материала, полученного из древесных отходов. Этот инновационный подход может позволить создать экологически чистые энергетические решения для портативной электроники.

Исследование проведено учеными из Университета Лимерика в Ирландии и Университета Валенсии в Испании. Оно демонстрирует, что лигнин, возобновляемый и распространенный материал, добываемый из древесных отходов, может генерировать электроэнергию из тепла человеческого тела, сообщает 24 Канал со ссылкой на ScienceAlert.

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В чем заключается достижение ученых

Используя термоэлектрическую мембрану, изготовленную из лигнина, ученые создали экологически безопасный способ улавливания и хранения энергии из низкотемпературных источников тепла, включая тепло человеческого тела.

Обычно наше тело излучает, но эффективное улавливание и хранение этой энергии было сложной задачей. Традиционные термоэлектрические устройства теряют значительную часть этой энергии, а эффективность преобразования составляет менее 1% при температуре ниже 200 °C.

Однако исследователи считают, что технология на основе лигнина может уменьшить эти потери энергии, на которые приходится более 66% тепла, выделяемого в атмосферу из различных источников, включая человеческое тело.

Как это работает?

Прорыв заключается в том, что лигниновую мембрану пропитывают раствором соли, который создает разницу потенциалов, позволяя положительным ионам мигрировать на одну сторону мембраны под воздействием тепла.

Ученые также разработали экологически чистый накопитель – пористый углеродный суперконденсатор, изготовленный из древесных отходов. Этот материал улавливает и сохраняет сгенерированные ионы, превращая тепло тела в электричество без вредных элементов, таких как свинец или сурьма, и без ущерба для окружающей среды.

А тем временем Ученые выяснили секрет массового улавливания углекислого газа

Как это можно применить?

Это достижение открывает новые возможности для питания портативных устройств используя только тепло тела. Например умные часы, перстни и другие устройства смогут получать энергию от тела человека, что существенно продлит продолжительность их работы.