Астронавтка вернулась из космоса и заявила, что человечество не готово к Марсу

Французская астронавтка Софи Адено вернулась на Землю после восьми месяцев пребывания на МКС. Исследовательница заявила, что человечество пока не полностью готово к пилотируемому полету на Марс из-за физиологических ограничений и отсутствия необходимых технологий.

Возвращение с орбиты и первые впечатления

Французская астронавтка из Европейского космического агентства (ESA) Софи Адено провела восемь месяцев на Международной космической станции и приводнилась в Тихом океане. Во время пресс-конференции в немецком городе Кельн исследовательница поделилась впечатлениями от возвращения на Землю и оценила перспективы будущих межпланетных миссий, сообщает Clarín.

Сразу после того, как открыли капсулу, первое, что я сказала: "Отправьте меня обратно в космос", ведь из-за качки океана мне было плохо. Вторая моя мысль была о том, что мы не готовы лететь на Марс,

– прокомментировала астронавтка Европейского космического агентства Софи Адено.

Физиологический вызов и ограничения современной техники

Более 50 процентов астронавтов испытывают выраженную слабость и тошноту после возвращения из невесомости на Землю. Симптомы существенно различаются в зависимости от организма человека и конкретной миссии.

В настоящее время перелет на Марс займет от 6 до 9 месяцев, что равно времени пребывания на Международной космической станции. Однако условия на станции гораздо комфортнее, поскольку экипаж имеет возможность активно тренироваться и передвигаться в просторных модулях, тогда как транспортный корабль для дальнего перелета будет иметь значительно меньше места.

При нынешних технологиях сверхдлительная миссия и многомесячный полет к Марсу столкнутся с серьезными физиологическими ограничениями, которые помешают выполнять даже самые простые задачи,

– добавила Софи Адено.

Какие технологии нужны для покорения Красной планеты?

Несмотря на успехи в освоении космоса, человечеству необходимы революционные инженерные решения для обеспечения безопасности экипажа. Основными факторами для реализации марсианских миссий должны стать ускорение самого полета и создание искусственной гравитации, например, за счет вращения космического корабля вокруг собственной оси. Ученые ESA продолжают работу над преодолением этих барьеров перед планированием будущих межпланетных экспедиций.